SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tokat atan Cengiz Şen'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı!

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tokat atan Cengiz Şen'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.09.2024 16:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye gündemine oturan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedildiği anlara ait görüntüyü kulüp başkanvekilliğinden istifa eden S.İ.'nin kaydettiği ortaya çıktı. Ayrıca Gökhan İn'e tokat atan kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu Cengiz Şen ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma neticesinde kendisine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedilme görüntüleri ülke gündemine oturdu. Başkan İn'e tokat atan kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu Cengiz Şen, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içerisinde İstanbul Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAKARYASPOR-BASKANI-IN-DARBEDILDI-(2)_400847_111270

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i, tokat atarak darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan Cengiz Şen, ters kelepçe takılıp adliyeye sevk edildi.

BAŞKAN İN KENTTEN AYRILDI

SAKARYASPOR-BASKANI-IN-DARBEDILDI-(2)_400848_111270

Darbedilen Başkan Gökhan İn'in olayların yayılmasının ardından yakınlarına 'Başım belaya girecek' diyerek kentten ayrıldığı öğrenildi. İn'in bu sebeple emniyette ifadesinin alınamadığı ifade edildi.

"KENDİME HAKİM OLAMADIM"

gokhanin

Öte yandan, Başkan Gökhan İn'e tokat atan Cengiz Şen'in ifadesi ile videoyu kaydeden kişi de ortaya çıktı. Şüpheli Cengiz Şen'in emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, “Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım” dediği belirtildi. Ayrıca Cengiz Şen, olay esnasında görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin de olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini de iddia etti.

GÖRÜNTÜYÜ KAYDEDEN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

1726856739802-gokhan-in-assdlglskasdh (1)

Polis ekipleri görüntüyü kaydettiği tespit edilen S.İ.'yi bulup ifadesine başvurmak için çalışma başlattı. S.İ. istifasını, “Görevim süresince, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak, son dönemde alınan bazı kararlar ve atılan adımlar, kulübümüzün geleceği açısından elzem duruma gelmiştir Bu süreçte, kulübümüzün başarısına olan inancımı kaybetmemekle birlikte, bu hataların düzeltilmesi için gerekli adımların atılmadığını ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını görmekteyim. Bu koşullar altında, kulübümüz için en doğru ve sorumlu kararın, görevimden ayrılmak olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte, kulübümüze katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve teknik ekibe futbolculara, tüm personel ekibe ve Büyük Sakaryaspor taraftarına teşekkür etmek isterim. Kulübümüzün karşı karşıya olduğu zorlukları aşarak hak ettiği yere ulaşacağına olan inancımı koruyorum. Gelecek için en iyi dileklerimle" ifadeleri ile duyurmuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor son dakika emniyet ifade tff
En Çok Okunan Haberler
Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Tüm dünyada ses getirecek açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşar Esad mesajı! "Cevap bekliyoruz"

Tüm dünyada ses getirecek açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşar Esad mesajı! "Cevap bekliyoruz"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler netleşti

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler netleşti

''Ahlak ilkelerime aykırı olduğu için ayrılıyorum"

''Ahlak ilkelerime aykırı olduğu için ayrılıyorum"

Gökhan İn için olay yaratan iddia! Bu yüzden mi darbedildi?

Gökhan İn için olay yaratan iddia! Bu yüzden mi darbedildi?

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray paylaşımı geldi!

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray paylaşımı geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.