Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tokat atan Cengiz Şen'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı!

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedilme görüntüleri ülke gündemine oturdu. Başkan İn'e tokat atan kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu Cengiz Şen, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içerisinde İstanbul Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i, tokat atarak darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan Cengiz Şen, ters kelepçe takılıp adliyeye sevk edildi.

BAŞKAN İN KENTTEN AYRILDI

Darbedilen Başkan Gökhan İn'in olayların yayılmasının ardından yakınlarına 'Başım belaya girecek' diyerek kentten ayrıldığı öğrenildi. İn'in bu sebeple emniyette ifadesinin alınamadığı ifade edildi.

"KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Öte yandan, Başkan Gökhan İn'e tokat atan Cengiz Şen'in ifadesi ile videoyu kaydeden kişi de ortaya çıktı. Şüpheli Cengiz Şen'in emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, “Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım” dediği belirtildi. Ayrıca Cengiz Şen, olay esnasında görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin de olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini de iddia etti.

GÖRÜNTÜYÜ KAYDEDEN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri görüntüyü kaydettiği tespit edilen S.İ.'yi bulup ifadesine başvurmak için çalışma başlattı. S.İ. istifasını, “Görevim süresince, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak, son dönemde alınan bazı kararlar ve atılan adımlar, kulübümüzün geleceği açısından elzem duruma gelmiştir Bu süreçte, kulübümüzün başarısına olan inancımı kaybetmemekle birlikte, bu hataların düzeltilmesi için gerekli adımların atılmadığını ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını görmekteyim. Bu koşullar altında, kulübümüz için en doğru ve sorumlu kararın, görevimden ayrılmak olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte, kulübümüze katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve teknik ekibe futbolculara, tüm personel ekibe ve Büyük Sakaryaspor taraftarına teşekkür etmek isterim. Kulübümüzün karşı karşıya olduğu zorlukları aşarak hak ettiği yere ulaşacağına olan inancımı koruyorum. Gelecek için en iyi dileklerimle" ifadeleri ile duyurmuştu.