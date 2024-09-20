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  4. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı! Saldırganın da bir başka kulüp yöneticisi Cengiz Şen olduğu ortaya çıktı... Skandal anbean kamerada! "Bende kalp var"

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı! Saldırganın da bir başka kulüp yöneticisi Cengiz Şen olduğu ortaya çıktı... Skandal anbean kamerada! "Bende kalp var"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.09.2024 21:19
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Lige pek iyi bir başlangıç yapamayan TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor skandal bir olayla çalkalanıyor. Sosyal medyaya sızan görüntülerde Kulüp Başkanı Gökhan İn, kulüpte reklam ve sponsorluktan sorumlu yönetici olduğu öğrenilen Cengiz Şen'in saldırısına uğradı. Başkanı fiziki olarak da müdahalede bulunan Şen'in "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği duyuldu. İşte detaylar...

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı! Saldırganın da bir başka kulüp yöneticisi Cengiz Şen olduğu ortaya çıktı... Skandal anbean kamerada! "Bende kalp var"

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve çıktığı ilk 5 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamayan Sakaryaspor'da gündeme bomba gibi düşen bir skandal yaşandı.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn kendi makamında saldırıya uğradı. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar EKOL TV tarafından paylaşıldı.

SKANDAL SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

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Saldırganın Gökhan İn'le konuşması sırasında kayıtta olan telefon, skandalı saniye saniye kaydetti.

"BİTTİ BU İŞLER"

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Söz konusu kayıtta saldırganın Gökhan İn'e "Dinle beni, isim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği ve İn'e tokat attığı görülüyor.

"KALP VAR BENDE"

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Gökhan İn ise saldırgana “Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam” diyerek yanıt verdi.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

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Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği de ortaya çıktı. Başkan Gökhan İn'e saldıran kişinin kulüpte reklam ve sponsorluktan sorumlu yönetici olarak görev yapan Cengiz Şen olduğu öğrenildi.

İŞTE O ANLAR...

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Sakaryaspor Tokat son dakika saldırı
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