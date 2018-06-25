Sakatat tüketmek faydalı mı yoksa zararlı mı?

Kırmızı ete oranla daha az yağ içeren sakatatlar daha düşük kaloriye sahiptirler. Fakat kırmızı ete oranla daha fazla karbonhidrat içermektedirler. Mineral yönünden baktığımızda ise mineral madde içeriği ete göre çok daha yüksektir.

Vücut depo organları olması sebebiyle A vitamini, B grubu vitaminlerinden beslenme için esansiyel olan B1 (thiamine), B2 (riboflavin), niasin, folasin, B6 (pryodaksin) ve B12 vitaminleri ve mineraller yönünden oldukça zengin gıdalardır.

Örneğin böbrek tüketmek kanser riskinden uzaklaş demektir. B12 be B2 vitaminleri yönünden zengin olan inek böbreği yüklü miktarda selenyum da içerir. Bu da vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Uykuluk ise yüksek miktarda C vitaminine sahiptir. Ancak yağ oranı çok yüksektir. Sık tüketilmemelidir. C vitamini yönünden zengin olması demek çelik gibi bir bağışıklık sistemi demektir.

Sakatat tüketmenin ne gibi riskleri var?

Hayvanların dışarıdan aldıkları tüm kimyasak maddeler metabolizmalarına girerek vücutlarında birikebilir. Bu birikme ise sakatatlarda olabilir.

Sakatatlar insan vücuduna zararlı olan virüsleri, parazitleri ve toksik öğeleri de depolama özelliğine sahiptirler.