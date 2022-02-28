Sakatat yemeyenler için: Evde yalancı kokoreç tarifi

Pek çok kişinin severek tükettiği ancak kimilerinin sakatat yemekten çekindiği için mahrum kaldığı kokoreci, istiridye mantarından yapmaya ne dersiniz? Yine aynı baharatları kullanarak enfes lezzetli ve bir o kadar da içinize sinen yalancı kokoreci aynı zamanda tavuk but etiyle de yapabilirsiniz. Biz bu tarifte istiridye mantarını önereceğiz. Fakat diğer tüm malzemeler sabit olmak üzere gerçek kokoreç yerine dilediğiniz ürünü kullanabilirsiniz. Burada mühim olan, baharatların ve kekiğin ayarının damak tadınıza uygun olması ve ana malzeme olarak kullanacağınız mantar veya tavuk etinin oldukça ince bir şekilde kıyılması diyebiliriz. Dilerseniz istiridye mantarlı yalancı kokoreç tarifimiz ve hazırlanma aşamalarına birlikte bakalım!

YALANCI KOKOREÇ TARİFİ

MALZEMELER

250 gram istiridye mantarı

1 adet kapya biber

1 adet çarliston biber

1 adet sivri biber

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım ekmek

HAZIRLANIŞI

İlk olarak 1 adet kuru soğanı minik minik doğrayın.

Ardından güzelce yıkadığınız 1 adet kapya biber, 1 adet çarliston biber ve 1 adet sivri biberin çekirdeklerimi çıkarın. Minik minik doğrayın.

1 diş sarımsağı soyun. İncecik olacak şekilde kıyın.

Bir orta boy tavayı ocağa alın ve 2 çorba kaşığı tereyağını eritin.

Tavaya ilk olarak soğanları atın ve kavurun.

Hafif kokusu çıkan soğanların üzerine minik minik doğradığınız biberleri ve son olarak sarımsakları ekleyin.

Güzelce sotelediğiniz sebzeleri bir kaba aktarın.

250 gram istiridye mantarını yıkayın, oldukça ufak bir şekilde doğrayın.

Soğan ve biberleri sotelediğiniz tavada istiridye mantarlarını soteleyin.

Bu aşamada mantar sulanmasın diye yüksek ateşte karıştırarak pişirmeye özen gösterin.

Kavurduğunuz soğan ve biberleri kavrulan mantarlarla birleştirin.

Son olarak tüm baharatları ekleyin ve tuzunu ayarlayın.

Yarım ekmek arasına hazırladığınız yalancı kokoreci yerleştirin.

Sıcak olarak tüketin.



