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Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması

24.09.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, son oynanan Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan Kazımcan Karataş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Kazımcan Karataş

Kazımcan Karataş

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak yerini Kaan Ayhan'a bırakan Kazımcan Karataş için Sarı-Kırmızılılar'dan açıklama geldi.

"ESNEME TESPİT EDİLDİ..."

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Yapılana açıklamada "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Maçın 29. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Kazımcan, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

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