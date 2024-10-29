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Sakatlıklardan bir türlü kurtulamamıştı! Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey sahalara dönüyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.10.2024 16:38
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Alman devi Bayern Münih'te Sportif Direktörü Christoph Freund, sakatlığı bulunan Sacha Boey için açıklamada bulundu. Freund açıklamasında Boey'in birkaç gün içerisinde takım antrenmanlarına katılacağını söyledi. İşte detaylar...

Sakatlıklardan bir türlü kurtulamamıştı! Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey sahalara dönüyor
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'e transfer olan ancak burada beklentilerin uzağında kalan Sacha Boey geçtiğimiz haftalarda sakatlanarak sahalardan uzak kalmıştı.

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, sakatlığı bulunan Sacha Boey ile ilgili açıklamada bulundu. Freund, Boey'un birkaç gün içerisinde takım antrenmanlarına katılacağını söyledi.

"YAKINDA HAZIR OLACAK"

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Christoph Freund, "Sacha Boey, topla antrenmanlara başladı, birkaç gün içerisinde yeniden takım antrenmanlarına katılacak. Yakında hazır olacağını umuyoruz." sözlerini sarf etti.

SADECE 4 MAÇA ÇIKTI

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Bayern Münih'e geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde şu ana kadar 4 maçta sahaya çıktı 1 asist yaptı.

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Bayern München Sacha Boey galatasaray
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