SPOR

Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın Beşiktaş derbisinde oynamaları zor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş maçı öncesi son çalışmalarını gerçekleştiren Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel idmana çıkamadı. Sakatlıkları nedeniyle iki oyuncunun da derbiye çıkmasının zor olduğu belirtildi.

Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın Beşiktaş derbisinde oynamaları zor!

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası tüm gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Ancak Sarı Lacivertliler'i üzern bir gelişme yaşandı.

Son idmana, sakatlıkları nedeniyle Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel'in çıkamadıkları öğrenildi. Her iki oyuncunun da derbide oynama şansının zor olduğu ifade edildi.

Hasan Ali'nin yerine İsmail Köybaşı ve Skrtel'in yerine de Diego Reyes'in oynayabileceği belirtiliyor.

(Fanatik)

fener

PARTNEROnları başka yerde bulamazsınız!Onları başka yerde bulamazsınız!
Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!
Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesiFenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Martin Skrtel hasan ali kaldırım Beşiktaş derbi

En Çok Okunan Haberler

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!

Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

''Fenerbahçe maçında oynayamam''

Arda Turan'a büyük şok!

Arda Turan'a büyük şok!

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın Beşiktaş derbisinde oynamaları zor!

Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın Beşiktaş derbisinde oynamaları zor!

Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!

Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!

Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi

Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi

Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu

Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi

Fenerbahçeli taraftarların başkan Ali Koç'a güveni tam

Fenerbahçeli taraftarların başkan Ali Koç'a güveni tam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.