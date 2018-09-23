Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın Beşiktaş derbisinde oynamaları zor!

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası tüm gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Ancak Sarı Lacivertliler'i üzern bir gelişme yaşandı.
Son idmana, sakatlıkları nedeniyle Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel'in çıkamadıkları öğrenildi. Her iki oyuncunun da derbide oynama şansının zor olduğu ifade edildi.
Hasan Ali'nin yerine İsmail Köybaşı ve Skrtel'in yerine de Diego Reyes'in oynayabileceği belirtiliyor.
(Fanatik)
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