YEMEK

Sakın çöpe atmayın! Kabuklarından doğal öksürük şurubu yapabilirsiniz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.12.2018 10:36 | Son Güncelleme

Son derece lezzetli bir tropikal meyve olan ananasın sadece meyvesinden değil kabuğundan da faydalanacağız artık çünkü ananas kabukları meyvenin kendisinden iki kat daha faydalı!

Sakın çöpe atmayın! Kabuklarından doğal öksürük şurubu yapabilirsiniz

Ananas kabuğunda bol miktarda bromelanin maddesi bulunur. Bu madde sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olurken zayıflamaya da teşvik eder. İyi bir idrar söktürücüdür aynı zamanda. Bu sayede vücuttaki fazla sıvının atılmasını sağlar.

Öksürüğü bıçak gibi keser

öksüürük

Yukarıda bahsettiğimiz bromelanin maddesi kuru öksürüğe çözüm olur. Bunun için ananas kabuklarından doğal öksürük kesici şurubu hazırlayabilirsiniz; Bir adet ananasın kabuklarını kesin ve yıkadıktan sonra bir litre kaynamış suyun içine ilave edin. Bir saat beklettikten sonra suyu süzün ve içerisine bir yemek kaşığı süzme bal ilave edin. Ananas şurubunu günde 3 defa bir kaşık tüketebilirsiniz.

Zayıflamaya yardımcı olur

ananas

Ananas kabuğunun ödem attırıcı ve yağ yakıcı etkisi vardır. Fazlalıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız ananas çayı tüketebilirsiniz.

Malzemeler:

Bir adet ananasın kabukları
Bir parça zencefil
1 adet kabuk tarçın
3 dilim limon
2 litre su

Hazırlanışı:
Yıkanan ananas kabuklarını yaklaşık bir saat kadar tuzlu suda bekletin. Ardından ananas kabuklarını 2 litre suya ilave edin. Üzerine dilimlediğiniz taze zencefili, tarçını ve limon dilimlerini katıp kısık ateşte birkaç dakika kadar kaynatın. Ara öğünlerinizde günde 3 defa bu çayı için.

Mide problemlerinin üstesinden gelir

pine

Ananasın kabuğuna yakın sert çekirdekli bölümü lif, C vitamini ve bromelain maddelerinden oluşur. Bromelain enzimi, besinleri ve ölü dokuları sindirim sisteminde hızlıca parçalar ve mideyi korur. Sindirim sürecini iyileştiren bir enzim olan bromelain sayesinde sindirime çok fazla katkıda bulunur. Bağırsak işlevini iyileştirir ve kabızlığa iyi gelir.

İyi bir antioksidan kaynağıdır. C vitamini, lif ve mineraller bakımından son derece zengindir. Vücudun su dengesini korur ve düzenli tüketildiğinde hafızayı canlı tutar.


PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Evdeki balık kokusunu geçiren en etkili yöntem!Evdeki balık kokusunu geçiren en etkili yöntem!
Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal öksürük şurubu ananasın faydaları

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Gonca Vuslateri'den Tarkan şarkısıyla çılgın dans!

Oyuncu Gonca Vuslateri'den Tarkan şarkısıyla çılgın dans!

Kadın'da Sarp Bahar'a yapılan korkunç planı öğrendi! Kadın 44. son bölüm izle!

Kadın'da Sarp Bahar'a yapılan korkunç planı öğrendi! Kadın 44. son bölüm izle!

Murat Özdemir'in vukuatları bitmiyor! Eski karısını...

Murat Özdemir'in vukuatları bitmiyor! Eski karısını...

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!

Evdeki kızartma kokusunu yok edecek en iddialı yöntemler

Evdeki kızartma kokusunu yok edecek en iddialı yöntemler

Panik yok! Mutfakta hayat kurtaran en pratik 6 bilgi

Panik yok! Mutfakta hayat kurtaran en pratik 6 bilgi

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Dolma yaparken erkek biber mi kullanılmalı yoksa dişi biber mi?

Dolma yaparken erkek biber mi kullanılmalı yoksa dişi biber mi?

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Afrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynak

Afrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynak

Daha beyaz dişlere sahip olmanıza yardımcı olacak 5 yöntem

Daha beyaz dişlere sahip olmanıza yardımcı olacak 5 yöntem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolca mizah var! Keyfinizi yerine getirecek en komik yemek tweetleri

Bolca mizah var! Keyfinizi yerine getirecek en komik yemek tweetleri

Hatay'ın unutulmaya yüz tutmuş asırlık tatlısı: Hünkar külahı

Hatay'ın unutulmaya yüz tutmuş asırlık tatlısı: Hünkar külahı

Evdeki kızartma kokusunu yok edecek en iddialı yöntemler

Evdeki balık kokusunu geçiren en etkili yöntem!

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!

Panik yok! Mutfakta hayat kurtaran en pratik 6 bilgi

Dibi tutan pilavın üstüne ekmek koyarsanız...

Kışın hastalıklardan koruyan dondurma yapıldı! Tadına bakan herkes şaşırıyor

Kışın hastalıklardan koruyan dondurma yapıldı! Tadına bakan herkes şaşırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.