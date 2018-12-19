Sakın çöpe atmayın! Kabuklarından doğal öksürük şurubu yapabilirsiniz

Hazırlanışı: Yıkanan ananas kabuklarını yaklaşık bir saat kadar tuzlu suda bekletin. Ardından ananas kabuklarını 2 litre suya ilave edin. Üzerine dilimlediğiniz taze zencefili, tarçını ve limon dilimlerini katıp kısık ateşte birkaç dakika kadar kaynatın. Ara öğünlerinizde günde 3 defa bu çayı için.

Bir adet ananasın kabukları Bir parça zencefil 1 adet kabuk tarçın 3 dilim limon 2 litre su

Yukarıda bahsettiğimiz bromelanin maddesi kuru öksürüğe çözüm olur. Bunun için ananas kabuklarından doğal öksürük kesici şurubu hazırlayabilirsiniz; Bir adet ananasın kabuklarını kesin ve yıkadıktan sonra bir litre kaynamış suyun içine ilave edin. Bir saat beklettikten sonra suyu süzün ve içerisine bir yemek kaşığı süzme bal ilave edin. Ananas şurubunu günde 3 defa bir kaşık tüketebilirsiniz.

Ananas kabuğunda bol miktarda bromelanin maddesi bulunur. Bu madde sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olurken zayıflamaya da teşvik eder. İyi bir idrar söktürücüdür aynı zamanda. Bu sayede vücuttaki fazla sıvının atılmasını sağlar.

Mide problemlerinin üstesinden gelir

Ananasın kabuğuna yakın sert çekirdekli bölümü lif, C vitamini ve bromelain maddelerinden oluşur. Bromelain enzimi, besinleri ve ölü dokuları sindirim sisteminde hızlıca parçalar ve mideyi korur. Sindirim sürecini iyileştiren bir enzim olan bromelain sayesinde sindirime çok fazla katkıda bulunur. Bağırsak işlevini iyileştirir ve kabızlığa iyi gelir.

İyi bir antioksidan kaynağıdır. C vitamini, lif ve mineraller bakımından son derece zengindir. Vücudun su dengesini korur ve düzenli tüketildiğinde hafızayı canlı tutar.



