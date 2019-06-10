Sakin şehir Halfeti bayramı böyle bitirdi

Birecik Barajı'nın ardından bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 6 yıl önce "Sakin Şehir" ağına dahil ettiği ilçe, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor. Turizm sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan ilçe, doğası, yapısı ve eşsiz güzellikleriyle konuklarına farklı bir atmosfer yaşatıyor. Halfeti Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde parlak bir sezon geçiren ve 600 bin civarında konuk ağırlayan Halfeti, bu yıl ise "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle daha çok ziyaretçi çekmeye başladı. Mart ve nisanda yoğun bir dönem geçiren "Sakin Şehir"de turizm hareketliliği bayram tatilinde adeta zirveye çıktı. Sular altında kalması nedeniyle şu anda yaklaşık 300 kişinin yaşadığı eski Halfeti'yi bayram dolayısıyla günlük 20 binin üzerinde kişi ziyaret ediyor. Otel, tekne turları ve restoranlarda yer bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği Halfeti'de metrelerce uzayan araç kuyrukları dikkati çekiyor. Normalde havanın kararmasıyla son bulan tekne turları aşırı talep nedeniyle geç saatlere kadar devam ediyor.

Yaşanan hareketlilik turizmcinin yüzünü güldürürken, vatandaşlar buradaki potansiyelin daha iyi değerlendirilmesini istiyor. Güneydoğu'nun "saklı cenneti"ne gelen ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor. Konuklar, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor. İlçede su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların olduğu Savaşan köyü, en çok ilgi gören yerler arasında bulunuyor. Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "karagül"ü de görme fırsatı yakalıyor. 'ÇOK MEMNUNUZ' Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin artık sadece bölgede değil ülke genelinde ve dünyada bilinen bir yer haline geldiğini, bu anlamda potansiyeli daha çok değerlendirmek istediklerini söyledi. Bayram tatili dolayısıyla Türkiye'nin farklı yerlerinden insanların buraya geldiğini anlatan Özdal, bir ay öncesinden otellerdeki rezervasyonların dolduğunu ifade etti.

Özdal, bu dönemde yoğunluk nedeniyle yollarda yürümenin bile zorlaştığını ve ilk kez böyle bir hareketlilikle karşılaştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: "Halfeti, Türkiye'de yüz ölçümü ve nüfus sayısına baktığımızda metrekareye en fazla turistin düştüğü yerleşimlerden biridir. Güneydoğu'da da turizmde bir dinamo. İlçe nüfusu 30 bin civarında, eski Halfeti dediğimiz bölgede ise 300 kişi yaşıyor. Fakat bayram dolayısıyla günde 20 binden fazla turist Halfeti'ye girdi. Hatta bir kısmı giremeden döndü. Yüz binleri ağırlayacak bir güzelliğe sahipken ne yazık ki turizmle ilgili altyapımız buna uygun değil. Buna rağmen Halfeti'yi tatil tercihlerinde ilk sıraya koyan çok ciddi bir kitlemiz var. Bundan çok mutlu ve memnunuz." 'ZİYARETÇİ SAYISI 1 MİLYONU BULACAK' Talep dolayısıyla tekne sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Özdal, ziyaretçilerin buraya gelerek eşsiz bir tatil imkanı yakaladığını belirtti. Özdal, yürütülen çalışmalarla Halfeti'nin daha çok yabancı turist çekerek ülke ekonomisine katkı sunacağına inandığını anlatarak, "Bayramdan bir ay önce bütün otellerimiz doldu. Tekne turlarımız sabah 06.00'dan gece 03.00'e kadar devam ediyor. Normalde tekne turları öğlene doğru başlayıp hava kararınca biterdi. Fakat GAP turlarına çıkan konuklar Halfeti'yi mutlaka görmek ve tekne turu yapmak istiyor. Bu yüzden tekne turlarının saatleri esneyebiliyor. Bu hareketlilik sayesinde Halfeti'yi ziyaret edenlerin sayısı bu sezon 1 milyonu bulacak." dedi.