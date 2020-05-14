Sakinlerinin ismini söylemekten bile çok korkutuğu lanetli kasaba

Muhteşem bir tatil bölgesi gibi görünen Colobraro, insanların lanetli olduğuna inandığı ve adını bile söylemekten çekindiği bir yer. İtalya’nın güneyinde yer alan Colobraro kasabası, yerel halkın “isimsiz köy” olarak tanımladığı korkutucu sırlarla dolu.

Söylenenlere göre kasaba ziyaretçilerine kötü şans ve hastalıklar getiriyor.

Rivayete göre hikaye, 1940’larda Colobraro’nun belediye başkanı Biagio Virgilio’nun bir belediye meclisi toplantısında söylediği “Gerçeği söylemezsem bu avize düşer” sözleriyle başladı. Birkaç saniye içinde devasa avize yere düşerek parçalandı. O günden beri yerel halk, kasabalarında uğursuzluğun başladığına inanıyor.

O günden sonra lanetli olduğuna inanılan kasabada açıklanamayan trajik olaylar yaşanmaya başladı. Lanetlenmekten korkan halk, kasabanın adını anmaktan kaçınıyor. Kasaba yerlisi olan bir adam, bir gün şehre yakın bir restoranda otururken onun Colobraro’dan geldiğini öğrendiğinde insanların kaçıştığını itiraf etti.

ŞEYTANIN YAŞADIĞI YER

İnanışa göre kasabanın adı olan Colobraro isminin kökeni dehşet verici. Colobraro adı, “yılanlar” anlamına gelen “coluber” kelimesinden türemiş. Yerel halktan bazıları, burasının “şeytanın yaşadığı yer” olduğunu söylüyor. Ayrıca uzun zamandır Colobraro’da antik dönemlerde büyü yapan, şeytanın gözlerine ve lanetine sahip olan masciare adı verilen kadınların olduğuna inanılıyor. Şifacı olarak da görülen bu kadınlar, baş ağrısı gibi semptomları olan komşularındaki laneti kaldırabiliyormuş.