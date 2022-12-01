Sakız çiğneyen yarışmacı Kenan İmirzaloğlu'nu rahatsız etti! Kim Milyoner İster'de gündem olan diyalog

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Alper Duran Dinçer'in ağzında sakız olması ünlü oyuncuyu rahatsız etti.

İmirzalıoğlu, "Ağzında bir şey mi var?" diyerek yarışmacıya sorunca aldığı yanıt şaşırtt. Genç yarışmacı rahatlamak için sakız çiğnediğini söyledi. Yarışmacı sınavlarda da sakız çiğnediğini söyleyince İmirzalıoğlu "Sınavlarda tabi daha başka bir durum var. Orada stresini alıyor. Şimdi seyircilerimiz var" dedi.

Durumdan rahatsız olmayan yarışmacı ise "Onların da stresini alır belki" diyerek karşılık verince herkesi şoke etti.

"ÇENEYE DESTEKLİ BİR ŞEY GELİR"

Kenan İmirzalıoğlu bu yanıttan sonra Aikido yaptığı söyleyen yarışmacıya hocaların karşısında da sakız çiğneyip çiğnemediğini sordu. Ünlü isim, çiğneyemeyeceğini söyleyen yarışmacıya "Tabi, çeneye destekli bir şey gelir" diyerek tepki gösterdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU TÜRK KÜLTÜRÜNÜ HATIRLATTI

Sakız çiğnemesiyle ilgili sözlerine devam eden 19 yaşındaki yarışmacı, Japon kültüründe sakız çiğnemenin hoş karşılanmadığını söyleyince, Kenan İmirzalıoğlu da Türk kültüründe hoş karşılanıp karşılanmayacağını sordu.

Yarışmacı da "Bizim kültürde ortada gibi. İzin verenler var, vermeyenler var. İnsanlar ikiye ayrılır. Derste sakız çiğnettirenler ve derste sakız çiğnettirmeyenler" ifadelerini kullandı.

"ŞİŞİRİP PATLATMAYA KALKARSAN NE OLACAK?"

Durum karşısında sessiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Sen insanları öyle mi ayırdın? Milyonlarca insan seni izliyor ve onlara karşı sakız çiğniyorsun. Bundan dolayı gerginlik veya endişe hissetmiyorsun değil mi?" dedi.

Yarışmacı en sonunda sunucuya 'Size sorun oluşturmuyorsa çiğneyeceğim" deyince İmirzalıoğlu, "Bakalım. Şimdilik iyi gidiyorsun. Şişirip patlatmaya kalkarsan ne olacak" yanıtını verdi.

