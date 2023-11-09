SAKLA BENİ 2. BÖLÜM FULL İZLE! Sakla Beni hangi kanalda, konusu ne, oyuncuları kimler? İlk bölüm özeti

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin ikinci bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni ikinci bölüm ekranı ve Star TV yayın akışı...

SAKLA BENİ HANGİ KANALDA, HANGÜ GÜN?

Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.

SAKLA BENİ 2. BÖLÜM FULL İZLE!

Çocukluğundan beri aşkını yüreğinde taşıdığı adamla hayatının en özel anlarını yaşayan İncila, gerçekleşmesi güç hayalleri ve acı gerçekler arasında sıkışıp kalmıştır. Kim olduğunu öğrenmemesi için evde köşe bucak Mete'den kaçan İncila, bir yandan da Naz'ın bu yaşananları öğrenmemesi için çaba harcar. Naz ile nişanlanarak evlilik yolunda ilerleyen Mete, bir anda ortaya çıkıp kaybolan bu gizemli kıza karşı hissettiği güçlü ve derin bağın etkisindedir. Hissettiği bu duygular, Naz ile ilgili kafasındaki soru işaretlerini daha da arttırır.

SAKLA BENİ KONUSU NEDİR?

Sakla Beni dizisinin konusu:

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar.

Fakat Naz'ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila'nın ansızın Mete'nin karşısına çıkması, Mete'nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur.

İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz'ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete'nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

SAKLA BENİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dizinin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın,

Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar,

Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve usta oyuncu Tamer Levent bulunuyor.

SAKLA BENİ İLK BÖLÜM ÖZETİ

Naz'ın çocukluğundan beri bekleyip hayalini kurduğu gün gelmiştir. Mete evlenmek üzere yurt dışından dönecektir. İki aileyi de büyük bir telaş sarar. Bir kişi hariç; İncila. İncila, Naz'ın sağ kolu ve adeta yaşamdaki kum torbasıdır. Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür. Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın







