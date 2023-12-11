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Sakla Beni dizisine bomba transfer! Yalı Çapkını'na Seyran için gelmişti şimdi de İncila için geliyor

11.12.2023 14:38 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in paylaştığı ilk bölümünden itibaren büyük ses getiren Sakla Beni dizisine yeni bir isim daha katılıyor. Diziye Yalı Çapkını'ndan bomba transfer gerçekleştirildi. Yalı Çapkını'na Seyran için gelen o isim şimdi de İncila için geliyor.

Star TV’nin OGM Pictures imzalı “Sakla Beni” dizisinin reyting rakamları her hafta artarak devam ediyor. Perşembe akşamlarına damga vuran dizi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor.

Nadim Güç’ün yönettiği Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun yazdığı diziye Kadir karakteri dahil oluyor.

Baran Bölükbaşı 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Kadir’i geçen sezon sonu “Yalı Çapkını”ndan ayrılan daha sonra adı başka dizilerde geçen genç kuşağın başarılı yıldızlarından Baran Bölükbaşı canlandıracak.

Baran Bölükbaşı 2

Kadir, İncila’ya (Cemre Baysel) partner olarak gelecek ve onun gelişi ortalığı fena karıştıracak.

Kalabalık kadrosuyla dikkat çeken dizide Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’e Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent eşlik ediyor.


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