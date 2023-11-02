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Sakla Beni'nin Naz'ı Asude Kalebek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Asude Kalebek'in dizileri

02.11.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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Asude Kalebek, Sakla Beni dizisinde Naz karakterine hayat veriyor. Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel ile başrolü paylaşan ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sakla Beni dizisi Mete, Naz ve İncila arasındaki ilişkiyi anlatacak. Peki, Asude Kalebek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Sakla Beni'nin Naz'ı Asude Kalebek'ın hayatı ve biyografisi...

Sakla Beni'nin Naz'ı Asude Kalebek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Asude Kalebek'in dizileri

Sakla Beni dizisinde Naz karakterini canlandıran Asude Kalebek vatandaşlar tarafından merak edildi. Dizinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin senaryosunu ise Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme aldı. Asude Kalebek dizinin fragmanı sonrası merak edildi. İşte Sakla Beni'nin Naz'ı Asude Kalebek hakkında merak edilenler...

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ASUDE KALEBEK KİMDİR?

Asude Kalebek 18 Haziran 1999 yılında Adana'da dünyaya geldi.

İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenimine devam ediyor.

Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosundaki sahne çalışmaları yanı sıra 2021 yılında Netfix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dizide Raşel karakterini canlandırdı.

SAKLA BENİ'NİN NAZ'I ASUDE KALEBEK'İN OYNADIĞI DİZİLER NELERDİR?

Kulüp dizisi onun ilk işi oldu. Bu projeden sonra yıldızı parlayan genç oyuncu Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'de rol alıyor.

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