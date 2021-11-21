Saklı dizisinin sevişme sahneleri gündemde! Ahmet Rıfat Şungar sorulardan rahatsız oldu

BluTV’nin yeni özel yapımı Saklı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İki evli insanın küçük bir tatil beldesinde başlayan tutkulu yasak aşklarını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi 23 Kasım’da yayınlanacak.

Başrollerinde Ahlat Ağacı ve Hakan: Muhafız gibi yapımlarında yer alan Hazar Ergüçlü, Netflix Türkiye yapımı Bir Başkadır dizisinde izleyici karşısına çıkan Defne Kayalar, Ahlat Ağacı, Üç Maymun gibi filmlerinde izlediğimiz Ahmet Rıfat Şungar ve Fırat Çelik‘i bir araya getiren yeni dizide, bu isimlere Zuhal Olcay, Nur Sürer, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi oyuncular eşlik ediyor.

SEVİŞME SAHNELERİ SORULDU

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ‘The Affair’ projesinden uyarlanan yapımın sevişme sahneleri daha dizi izlenmeden gündem oldu. Asmalımescit’te bir mekandan çıkarken görüntülenen Ahmet Rıfat Şungar ve eşi Esra Gülmen Şungar’ın yeni dizisi ‘Saklı’ hakkında sorulara yanıt verdi.

Ahmet Rıfat Şungar gelen sorulara "Çok sevdiğim dostlarıma çalıştım. Hangi sahneler çok konuşuldu? Onu yorum yapanlara sorun" dedi.

“Sevişme sahnelerine eşinizin tepkisi ne oldu?” sorusunu duyan yakışıklı oyuncu röportajı yarıda keserek yoluna devam etti.



