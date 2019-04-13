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Saksının dibine yumurta koydu! 6 hafta sonra bakın ne oldu

gizemino gizemino
YAŞAM  | 13.04.2019 14:44 | Son Güncelleme

Çiçek veya bitki bakımına karşı tutkuluysanız, bahçeyle ilgilenmek size büyük bir keyif veriyorsa bu haber sizin için... Şimdi öğreneceğiniz bilgi sayesinde profesyoneller kadar iyi bir bahçıvan olacaksınız

Saksının dibine yumurta koydu! 6 hafta sonra bakın ne oldu

Bitki yetiştirmek, güzel kokulu çiçeklere bakmak insan ruhu üzerinde olum etkilere sahiptir. Özellikle son dönemlerde popüler olan "Bahçe terapisi" sayesinde bahçe ile uğraşmanın insan üzerinde nasıl bir pozitif etki oluyor onu görüyoruz.

Bahçe ile uğraşmak, özellikle konsantrasyon bozukluğu, motivasyon eksikliği yaşanan durumlarda fayda sağlıyor, bitkiler insanlara yaşamlarını sürdürebilmek için nelere gereksinim duyduklarını hatırlatıyorlar. Peki, gerçekte büyük emek ve vakit isteyen bu hobiyi en kolay ve en hızlı nasıl gerçekleştirebiliriz düşündünüz mü?

Şimdi öğreneceğiniz bilgi profesyoneller tarafından sıkça denenmiş bir yöntem. İhtiyacınız olan malzemeler ise saksı, toprak ve çiğ yumurta.

Evet, çiğ yumurta! Yumurta kabukları içerdikleri kalsiyum ve diğer mineraller sayesinde toprağı besliyor. Toprağın altına bırakacağınız çiğ yumurta kabuğu, hem mineral kaynağı olacak hem de bitkinizin kökünün çürümesini engelleyecek.

Gelin yöntemi adım adım birlikte öğrenelim:

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Bitkinizi dikmek için önce bahçede bir nokta belirleyin. Seçeceğiniz yer yetiştireceğiniz bitkiye uygun bir konumda olmalı.

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Bitkinizi dikeceğiniz yeri seçin. Yumurtanızı toprağa koyun ve üzerine toprak serpin. Yumurtanız çürümeye başladıkça, toprak mineral dolacak.

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Profesyonel bahçıvanların yumurta haricinde muz ile de bu yöntemi yapabileceğinizi söylüyor. İşlemi yaptıktan 6 hafta sonra bitkinizin ne kadar canlı duracağına şahit olacaksınız.

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