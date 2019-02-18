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Sala'nın ailesinden flaş iddia: Öldürüldü

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.02.2019 08:20 | Son Güncelleme

Uçak kazası sonucunda hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kuzeni Martin Gatti, kazanın araştırılması gerektiğini söyledi ve Sala'nın öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Sala'nın ailesinden flaş iddia: Öldürüldü

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan ancak Manş Denizi'ne düşen uçakta hayatını kaybeden Emiliano Sala için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sala'nın kuzeni Martin Gatti, Arjantinli futbolcunun öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

"BU BİR KAZA DEĞİL"

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Gatti, "Bence bu bir kaza değil. Emiliano Sala öldürülmüş olabilir. Emiliano'nun ailesi de aynı şekilde hissediyor. Yapılan çok yanlış var." dedi.

"HER ŞEY BAŞTAN ARAŞTIRILMALI"

Kazanın araştırılması gerektiğine vurgu yapan Sala'nın kuzeni, "Mahkemelerin araştırması gerekiyor. Bu şekilde bitemez. 'Uçak düştü ve iki kişi öldü. Basit bir kaza' şeklinde yorumlanmamalı. Sözleşme imzaladıkları zaman, Sala'yı o uçağa koyan, uçağı organize eden, pilotu kiralayan, her şey araştırılmalı" şeklinde konuştu. Emiliano Sala'nın kuzeni Martin Gatti son olarak "İşin içinde çok fazla çıkar ve para olduğu zaman başkalarının hayatını umursamayan insanlar var" ifadelerini kullandı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Emiliano Sala Martin Gatti sala cardiff galler

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Banada mantıklı gelmiyor. O küçük uçağın. Bu kış mevsiminde orada işi ne. En kötü pilot O uçağın orada rüzgar tarafından Pert olacağını bilir. Jet Yolcu uçaklarında durum çok farklı. OnlarTam kontrollü gidiyor. Öldürülme ihtimali yok değil. Şöyle olabilir. İngiltereden birisi ona Acele gel gelemezsen şöyle böyle der. Bilir ki Acele sadece bu tip bir uçakla gelinir. Ölüm ihtimali de yüksek olur. Titanikvari şekil bir ölüm tezgahı Yada 1977 de Tenenerif de Teröristlerin 600 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasını tezgahladıkları gibi öldürülmüş olabilir. Ama bunun net tespiti çok çok zor.
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