SALAK MİLYONER OYUNCULARI VE KONUSU! Salak Milyoner filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Salak Milyoner filmi bu akşam Show Tv ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Eğlence dolu sahneleriyle dikkat çeken Tosun Paşa filmi, Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir aile konusu ele alıyor. Hem komedi hem de dram türünü ele alan Tosun Paşa filmine dair merak edilenler haberimizde.

SALAK MİLYONER NEREDE ÇEKİLDİ?

1974 yapımı Salak Milyoner filminin çekimleri İstanbul'un Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleşti.

SALAK MİLYONER KONUSU NEDİR?

Kayserili Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen uyanık kardeşler, eşlerini de ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır. Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda eşleri de İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler.

SALAK MİLYONER OYUNCULARI

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Hanımı

Perran Kutman - Gülsüm

Ali Şen - Kayserili Behçet

Münir Özkul - Mehmet Çavuş

Adile Naşit - Mesude

Hulusi Kentmen - Komiser

Haluk Orçun - Müteahhit

Hikmet Gül - Randevuevi Sahibesi Ayşe Nimet

Arap Celal - Namaz kılan adam

Cemil Turan

Osman Arpacıoğlu



