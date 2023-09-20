SALAK MİLYONER OYUNCULARI VE KONUSU! Salak Milyoner filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Salak Milyoner filmi bu akşam Show Tv ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Eğlence dolu sahneleriyle dikkat çeken Tosun Paşa filmi, Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir aile konusu ele alıyor. Hem komedi hem de dram türünü ele alan Tosun Paşa filmine dair merak edilenler haberimizde.
1974 yapımı Salak Milyoner filminin çekimleri İstanbul'un Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleşti.
Kayserili Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen uyanık kardeşler, eşlerini de ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır. Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda eşleri de İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler.
Kemal Sunal - Saffet
Zeki Alasya - Himmet
Metin Akpınar - Hayret
Halit Akçatepe - Gayret
Meral Zeren - Emine
Oya Alasya - Himmet'in Hanımı
Perran Kutman - Gülsüm
Ali Şen - Kayserili Behçet
Münir Özkul - Mehmet Çavuş
Adile Naşit - Mesude
Hulusi Kentmen - Komiser
Haluk Orçun - Müteahhit
Hikmet Gül - Randevuevi Sahibesi Ayşe Nimet
Arap Celal - Namaz kılan adam
Cemil Turan
Osman Arpacıoğlu