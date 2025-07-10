Salatalıklar acilen geri çağırıldı! En yüksek risk seviyesinde! "İmha edin" uyarısı...

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salmonella riski taşıyan taze salatalıklarla ilgili ciddi bir uyarı yayınladı. Ürünler, Teksas merkezli Fuentes Farms LLC tarafından 13 Haziran’da gönüllü olarak piyasadan çekildi. FDA ise bu geri çağırmaya en yüksek risk seviyesi olan Sınıf I kategorisini verdi.

Geri çağırılan salatalıklar, 40 kiloluk kutularda ve parti numarası 357 ile dağıtıldı. Şu ana kadar bildirilen herhangi bir hastalık vakası bulunmasa da, FDA’nın yaptığı örneklem analizlerinde bakteriye rastlandı.

"ÜRÜNÜ TÜKETMEYİN" UYARISI

Şirket, kontaminasyonun kaynağı belirlenene kadar üretim ve dağıtımı durdurdu. Tüketicilerden, ürünleri tüketmemeleri, imha etmeleri veya satın aldıkları noktaya iade etmeleri isteniyor.