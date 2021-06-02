Salçanın küflenmesi nasıl engellenir? Oldukça pratik! Bunları yaparsanız...

Salçanın küflenmesini istemiyorsanız yapım ve saklama aşamasında dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var. Haberimizde salçaların nasıl daha uzun süre saklanacağına dair pratik ipuçları verdik. Bu ipuçları sayesinde salçayı yıl boyunca güvenle saklayabilecek, küflenme gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmayacaksınız.

MALZEMELER TAZE OLMALI

Salça yaparken kullanacağınız malzemeler taze olmalı. Taze olmayan malzemeler salçanın kısa sürede küflenmesine neden olur. Domates veya biber bozulmak üzereyse bu malzemeleri salçaya katarak değerlendirmeye çalışmayın çünkü emek vererek yaptığınız salça da uzun ömürlü olmayacaktır.

CAM KAVANOZDA SAKLAYIN

Salçaları güzelce temizleyip kurutulmuş cam kavanozda saklamalısınız. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken önemli bir detay var! Kavanoz hava almamalı... Kapağı iyice kapattığınızdan emin olun çünkü kavanoz hava aldığı takdirde salça hızlı bozulur.

SALÇANIN ÜSTÜNE TEREYAĞI DÖKÜN

Salçaları korumanın bir yolu da tereyağı... Salçaları kavanoza koyun ardından tereyağı ile örtün. Böylece hava almasının önüne geçmiş olursunuz.

Bunun için öncelikle tereyağını eritmelisiniz. Ardından kavanoza, salçanın içini örtecek kadar tereyağı dökün. Tereyağı soğuduktan sonra salçanın üstünü tamamen örtecek ve hava almasına engel olacaktır.