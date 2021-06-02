Salçanın küflenmesi nasıl engellenir? Oldukça pratik! Bunları yaparsanız...

Salçanın küflenmesini istemiyorsanız yapım ve saklama aşamasında dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var. Haberimizde salçaların nasıl daha uzun süre saklanacağına dair pratik ipuçları verdik. Bu ipuçları sayesinde salçayı yıl boyunca güvenle saklayabilecek, küflenme gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmayacaksınız.
Salça yaparken kullanacağınız malzemeler taze olmalı. Taze olmayan malzemeler salçanın kısa sürede küflenmesine neden olur. Domates veya biber bozulmak üzereyse bu malzemeleri salçaya katarak değerlendirmeye çalışmayın çünkü emek vererek yaptığınız salça da uzun ömürlü olmayacaktır.
Salçaları güzelce temizleyip kurutulmuş cam kavanozda saklamalısınız. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken önemli bir detay var! Kavanoz hava almamalı... Kapağı iyice kapattığınızdan emin olun çünkü kavanoz hava aldığı takdirde salça hızlı bozulur.
Salçaları korumanın bir yolu da tereyağı... Salçaları kavanoza koyun ardından tereyağı ile örtün. Böylece hava almasının önüne geçmiş olursunuz.
Bunun için öncelikle tereyağını eritmelisiniz. Ardından kavanoza, salçanın içini örtecek kadar tereyağı dökün. Tereyağı soğuduktan sonra salçanın üstünü tamamen örtecek ve hava almasına engel olacaktır.
Salçanın üzerine zeytinyağı dökmek de hava almasına engel olur. Kavanozdaki salçanın üzerine zeytinyağı dökmeniz yeterlidir...
Tuz, salçanın küflenmesine engel olur. Yaptığınız salçaların çabuk küflendiğini düşünüyorsanız salçayı yaparken kullandığınız tuz miktarını arttırmayı deneyebilirsiniz.
Salça kavanozuna bir diş sarımsak atmak da kısa sürede bozulmanın önüne geçebilir.
Salçaları küçük kavanozlarda saklamayı ve seri şekilde tüketmeyi deneyebilirsiniz. Salçayı buz kalıbında muhafaza etmeniz de mümkün... Salçayı buz kalıplarına koyun ve dondurun. Buz kalıplarının temiz ve kuru olması gerektiğini belirtmekte fayda var...
Kavanozdan salça alırken kullandığınız kaşık temiz olmalı. Başka yemeklerle temas eden kaşıklar salçaya değdiğinde, salçanın daha erken bozulmasına vesile olur.
Salça kavanozlarını kuru ve ışık almayan ortamlarda saklayın. Kiler veya mutfak dolabı bunun için uygun olabilir.
Marketten salça satın alırken son kullanma tarihine ve saklama koşullarına dikkat edin. Deforme olmamış, hasarsız kutuları alın.
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