YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Salçanın küflenmesi nasıl engellenir? Oldukça pratik! Bunları yaparsanız...

Salçanın küflenmesi nasıl engellenir? Oldukça pratik! Bunları yaparsanız...

Seo Editör-8 Seo Editör-8
02.06.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklere tat veren salçayı nasıl daha uzun süre saklayabilirsiniz? Salçanın küflenmesinin önüne nasıl geçebilirsiniz? Salçayı uzun dönem saklamak için yapım ve saklama aşamasında bazı kuralları uygulamanız gerekiyor. Üstelik bu kurallar oldukça pratik...

Salçanın küflenmesi nasıl engellenir? Oldukça pratik! Bunları yaparsanız...

Salçanın küflenmesini istemiyorsanız yapım ve saklama aşamasında dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var. Haberimizde salçaların nasıl daha uzun süre saklanacağına dair pratik ipuçları verdik. Bu ipuçları sayesinde salçayı yıl boyunca güvenle saklayabilecek, küflenme gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmayacaksınız.

MALZEMELER TAZE OLMALI

Salça yaparken kullanacağınız malzemeler taze olmalı. Taze olmayan malzemeler salçanın kısa sürede küflenmesine neden olur. Domates veya biber bozulmak üzereyse bu malzemeleri salçaya katarak değerlendirmeye çalışmayın çünkü emek vererek yaptığınız salça da uzun ömürlü olmayacaktır.

CAM KAVANOZDA SAKLAYIN

Salçaları güzelce temizleyip kurutulmuş cam kavanozda saklamalısınız. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken önemli bir detay var! Kavanoz hava almamalı... Kapağı iyice kapattığınızdan emin olun çünkü kavanoz hava aldığı takdirde salça hızlı bozulur.

Salçanın küflenmesi nasıl engellenir? Oldukça pratik! Bunları yaparsanız...

SALÇANIN ÜSTÜNE TEREYAĞI DÖKÜN

Salçaları korumanın bir yolu da tereyağı... Salçaları kavanoza koyun ardından tereyağı ile örtün. Böylece hava almasının önüne geçmiş olursunuz.
Bunun için öncelikle tereyağını eritmelisiniz. Ardından kavanoza, salçanın içini örtecek kadar tereyağı dökün. Tereyağı soğuduktan sonra salçanın üstünü tamamen örtecek ve hava almasına engel olacaktır.

ZEYTİNYAĞI İLE SALÇAYI KORUYUN

Salçanın üzerine zeytinyağı dökmek de hava almasına engel olur. Kavanozdaki salçanın üzerine zeytinyağı dökmeniz yeterlidir...

TUZ MİKTARINI ARTTIRIN

Tuz, salçanın küflenmesine engel olur. Yaptığınız salçaların çabuk küflendiğini düşünüyorsanız salçayı yaparken kullandığınız tuz miktarını arttırmayı deneyebilirsiniz.

SARIMSAK EKLEYİN

Salça kavanozuna bir diş sarımsak atmak da kısa sürede bozulmanın önüne geçebilir.

Salçanın küflenmesi nasıl engellenir? Oldukça pratik! Bunları yaparsanız...

KÜÇÜK KAVANOZLAR

Salçaları küçük kavanozlarda saklamayı ve seri şekilde tüketmeyi deneyebilirsiniz. Salçayı buz kalıbında muhafaza etmeniz de mümkün... Salçayı buz kalıplarına koyun ve dondurun. Buz kalıplarının temiz ve kuru olması gerektiğini belirtmekte fayda var...

KULLANILAN KAŞIK TEMİZ OLSUN

Kavanozdan salça alırken kullandığınız kaşık temiz olmalı. Başka yemeklerle temas eden kaşıklar salçaya değdiğinde, salçanın daha erken bozulmasına vesile olur.

KURU VE SERİN YERDE MUHAFAZA EDİN

Salça kavanozlarını kuru ve ışık almayan ortamlarda saklayın. Kiler veya mutfak dolabı bunun için uygun olabilir.

SALÇA SATIN ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Marketten salça satın alırken son kullanma tarihine ve saklama koşullarına dikkat edin. Deforme olmamış, hasarsız kutuları alın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Zarardan çok yararı var! Her gün mutlaka tüketinZarardan çok yararı var! Her gün mutlaka tüketin
Lattenin en kalorisiz ve yeni hali: Skinny LatteLattenin en kalorisiz ve yeni hali: Skinny Latte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şaşırtan eleme! Sevilen yarışmacı veda etti

Survivor'da şaşırtan eleme! Sevilen yarışmacı veda etti

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Zarardan çok yararı var! Her gün mutlaka tüketin

Zarardan çok yararı var! Her gün mutlaka tüketin

Mikrolgadan uzak tutun! Bu 7 gıda yeniden ısıtıldığında zehirliyor

Mikrolgadan uzak tutun! Bu 7 gıda yeniden ısıtıldığında zehirliyor

Bu besinler unutkanlığı unutturacak

Bu besinler unutkanlığı unutturacak

Sağlıklı oldukları zannediliyor! Aslında tamamen sağlıksız yiyecekler

Sağlıklı oldukları zannediliyor! Aslında tamamen sağlıksız yiyecekler

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Peynirli dokusu ve yumuşacık kıvamıyla: Adını Sen Koy tatlısı

Peynirli dokusu ve yumuşacık kıvamıyla: Adını Sen Koy tatlısı

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yıllarca doğru olduğuna inandık! Ekmeği artık bu yöntemle keseceksiniz

Yıllarca doğru olduğuna inandık! Ekmeği artık bu yöntemle keseceksiniz

Yaz sofralarının gözdesi! Hem lezzetli hem de yapımı basit

Yaz sofralarının gözdesi! Hem lezzetli hem de yapımı basit

Bu elmaya çocuklar bayılıyor! Yapımı sadece 5 dakika sürüyor

Bu elmaya çocuklar bayılıyor! Yapımı sadece 5 dakika sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.