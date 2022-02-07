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Salçanız ziyan olmasın: Kapağını açtığınız salça kavanozunu saklama yolları

07.02.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tencere yemeklerimizin olmazsa olmaz ögelerinden biri elbette salça. Salça uzun vadede kullanım amacıyla genelde büyük paketlerde yer alıyor. Peki kapağı açıldıktan sonra hızla bozulmaya başlayan salçaları nasıl muhafaza etmeniz gerektiği konusunda bilginiz var mı?

Salçanız ziyan olmasın: Kapağını açtığınız salça kavanozunu saklama yolları

Hem doğal olarak yapılan ve kavanozlara konulan hem hazır paketlerde aldığınız salçalarınızı nasıl saklamanız gerektiğine dair ipuçlarımız sizlerle! Neredeyse tüm tencere yemeklerinde kullandığınız, buzdolabınızın temel ürünlerinden biri olan salçaları küflenmeden tüketmek oldukça önemli. Pek çok kişi salça kavanozunda küflenen yerleri alıp, kalanları tüketmeye devam edebiliyor ama bu da oldukça yanlış bir uygulama. Hiç küflenme olmadan uzun süre salça kullanımına ilişkin ipuçlarımızı deneyebilirsiniz.

SALÇAYI CAM KAVANOZA AKTARIN

Marketlerden hazır tenekelerde ya da plastik kutularda satın aldığınız salçayı en iyi koruma yöntemi bu ambalajlardan çıkarmak ve cam kavanoza aktarıp buzdolabında muhafaza etmek. Cam kaplara aktardığınız salçanızda bakteri üreme şansı düşecek ve dolayısıyla uzun süre saklanabilecek.

SALÇANIZI AYÇİÇEĞİ YAĞIYLA KORUYUN

İster ev yapımı salçalar isterseniz de marketlerden hazır formda aldığınız salçalar olması fark etmeksizin kapağı açıldıktan bir süre sonra küflenmesi kaçınılmaz! Salçanızı bu sorundan kurtarmak için yapabileceğiniz en iyi şey ise iki kaşık ayçiçeği yağı hazırlamak ve cam kavanoza aldığınız salçanın üzerine gezdirmek diyebiliriz. Zaten halihazırda yemekler için kullanacağınızdan dolayı herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Salçanızın üzerine zeytinyağı da ilave edebilirsiniz.

SALÇALARI HAFTALIK KULLANACAĞINIZ KADAR KAVANOZLARA AYIRIN

Marketlerden hazır olarak alacağınız salçaları küçük boy paketlerde tercih edebilir, bittikçe yeni paket açarak taze taze kullanım sağlayabilirsiniz. Eğer salçayı evde kendiniz yapmışsanız bu durumda size bir hafta yetecek miktarda salçayı küçük kavanozlara paylaştırabilir üzerlerine ayçiçeği yağı gezdirebilirsiniz. Bu sayede salçaların küflenmesini veya ekşimesini önlemiş olursunuz.

SALÇALARIN ÜZERİNİ TUZLA KAPLAYIN

Çok eski zamanlardan beri saklama ve koruma malzemesi olarak kullanılan ürün elbette tuz! Kapağını açtığınız ve cam kavanoza aktardığınız salçanın üzerini kaplayacak kadar kaya tuzu ilave etmeniz salçanın uzun vadede korunmasını sağlayacak ve küflenmeyecek. Ayrıca tuzlama işlemini salçanın tümüne yapıp karıştırma yöntemi de oldukça etkili. Tek yapacağınız yemeklerinizin tuzunu daha az atmak.

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