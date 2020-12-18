Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Salda Gölü Gezi Rehberi - Salda Gölü yol tarifi - Salda Gölü kamp - Salda Gölü konaklama -

Salda Gölü Gezi Rehberi - Salda Gölü yol tarifi - Salda Gölü kamp - Salda Gölü konaklama -

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 18.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Salda Gölü Gezi Rehberi - Salda Gölü yol tarifi - Salda Gölü kamp - Salda Gölü konaklama -

Türkiye'nin Maldivleri diyen de var kısaltmadan Saldivler diyen de... Epi topu 5 yıl öncesinde yöre halkının günübirlik piknik yapmaya geldiği göl biranda turizmin gözdesi oldu. Tüm detaylarıyla Salda Gölü Gezi Rehberi sizinle.

Bembeyaz kumlarıyla, turkuaz rengiyle göreni kendine hayran bırakıyor Salda Gölü. Türkiye'nin en derin gölü olma özelliğini de taşıyor. Salda Gölü gezi rehberi içinde göl ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

SALDA GÖLÜ NEREDE

Salda Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Burdur gezilecek yerler listesinin en güzel yeri desek yanılmış olmam sanırım. Yeşilova'ya uzaklığı yaklaşık 5 km. Haritaya baktığınızda Salda Gölü’nün konumu Burdur-Denizli-Antalya şehirlerinin hemen ortası sayılabilecek bir konumda yer alıyor.

salda gölü konaklama

SALDA GÖLÜ TURLARI

Salda Gölü gezisi yapmak için, buraya ulaşmanın yollarından biri elbette tur firmalarıyla gitmek. Ancak şahsi fikrim bu seçenek sizi pek tatmin etmeyebilir. Zira tur otobüsleri sizi en kalabalık yerde bırakacak, kısıtlı süre tanıyacak ve siz Salda'nın tadını çıkaramayacaksınız. Salda gölüne şahsi araçla gitmek, göl etrafında daha sakin yerlerde oturp keyif yapmak, belki göl etrafında bisikletle turlamak çok daha keyifli olacaktır.

salda gölü kamp

SALDA GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR - YOL TARİFİ

Salda gölü Burdur il sınırlarında bulunuyor. Eğer şahsi aracınızla değil uçakla gitmek isterseniz, Burdur'da havaalanı olmadığı için en yakın seçenekler Denizli Çardak Havaalanı, Isparta Süleyman Demirel Havaalanı ya da Antalya Havaalanından gitmek olacaktır. Havaalanlarından araç kiralayarak Salda Gölü'ne gidebilirsiniz. Ya da her 3 şehir için de şehir merkezindeki otogarlara giderek Yeşilova'ya giden dolmuşlara binebilirsiniz.

salda gölünde yüzülür mü

Salda Gölü - Burdur merkez arası 79 km
Salda Gölü - Isparta merkez arası 107 km

Salda Gölü yol tarifi için [buraya]https://goo.gl/maps/q4GzxRmeTeKmoTPz8() tıklayabilirsiniz.

SALDA GÖLÜ KAMP

Salda Gölü'nde kamp yapmak yaz aylarında çok tercih ediliyor. Öyle ki yol kenarlarında bile bir çadır, bir karavan görmeniz mümkün. Peki imkanlar nasıl, nerede kamp yapılır derseniz yanıtları şöyle...

salda gölü kamp alanı

Önceden Orman Bakanlığı Tabiat Parkı'nda kamp yapılıyor olsa da artık yasaklanmış. Doğanbaba Plajı çevresinde de kamp atabilirsiniz ancak elektrik ve su olanaklarının olmadığını belirteyim.

Resmi kamp alanı olan tek yer ise Yeşilova Belediyesi Halk Plajı. Restoran, tuvalet, kamp alanı, duş yerleri bulunuyor. Tesis tarafından işletildiği için tüm hizmetleri alabiliyorsunuz ve fyatları da oldukça uygun.

SALDA GÖLÜ KONAKLAMA

salda gölünde ne yapılır

Salda Gölü'nün popülerleşmesiyle birlikte turistik olanaklar da artış gösterdi. Gelen yerli yabancı turistlerin konaklama ihtiyacını karşılayabileceği butik oteller mevcut. Yine de onlarca otel, bir çok işletme bulmayı beklemek yanlış olur. Yoğun sezonda gidecekseniz ve Salda Gölü'nde konaklamak istiyorsanız kalmayı planladığınız oteli öncesinde araştırarak seçin ve mutlaka rezervasyon yaptırın.

SALDA GÖLÜ GİRİŞ ÜCRETİ

  • Şahıs 3.5 TL
  • İndirimli Şahıs 1.5 TL
  • Bisiklet 3.5 TL
  • Motorsiklet-ATV 5 TL
  • Otomobil-Kamyonet 10 TL
  • Minibüs 31 TL
  • Midibüs 52 TL
  • Otobüs 94 TL

    SALDA GÖLÜ'NDE YÜZÜLÜR MÜ?

salda gölü gezi

Salda Gölü'nde yüzülür mü? Bu sorunun farklı cevapları olsa da belli başlı yerlerde yüzülebiliyor. Gölü killi yapısı nedenyle aniden derineşebildiği için iyi yüzme bilseniz dahi fazla açılmamakta, bel seviyesinden ileri gitmemenizde fayda var. Ayrıca yüzmek isterseniz bunun için kuytu köşeleri değil halk plajını tercih etmeniz de daha güvenli olacaktır. Olası bir aksilikte müdahale edilme şansı daha yüksek olacaktır. Yüzme bilmeyen kişilerinse halk plajlarında bile olsa suya girmemesi tavsiye ediliyor.

SALDA GÖLÜNDE NEREDE YÜZÜLÜR?

Bunun için belirlenmiş plajlar; Yeşilova Belediyesi Halk Plajı, Doğanbaba Halk Plajı, Salda Orman Bakanlığı Tabiat Parkı. Bu plajların haricindeki herhangi bir konumda göle girmek hem yasak hem tehlikeli.

Salda Gölü'ne kadar gitmişken yakın konumda bulunan Sagalassos Antik Kenti'ni de gezmeyi ihmal etmeyin.

https://www.mynet.com/sagalassos-antik-kenti-nerede-sagalassos-antik-kenti-nasil-gidilir-sagalassos-giris-ucreti-190101251438

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Osmaniye'de nereleri gezebilirsiniz?Osmaniye'de nereleri gezebilirsiniz?
Wonder Woman’dan Star Wars’a tarihi transfer! Wonder Woman’dan Star Wars’a tarihi transfer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kadınların güzel olmak için uyguladıkları akılalmaz yöntemler!

Kadınların güzel olmak için uyguladıkları akılalmaz yöntemler!

Hapishane demeye bin şahit isteyen İskandinav hücreleri!

Hapishane demeye bin şahit isteyen İskandinav hücreleri!

Tarih kokan bir Osmanlı köyü: Cumalıkızık

Tarih kokan bir Osmanlı köyü: Cumalıkızık

Jennifer Lopez de o furyaya katıldı!

Jennifer Lopez de o furyaya katıldı!

İlginizi Çekebilir

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Diğer Haberler

Çin seddi nerede, hangi ülkede, uzunluğu kaç km? Ne zaman ve neden yapılmıştır?

Çin Seddi ile ilgili tüm merak edilenler!

Viyana nerede, hangi ülkede? Nüfusu kaç, para birimi nedir? Viyana Prag arası kaç km?

Avrupa'nın kültür merkezi Viyana!

Sığacık nerede, nereye bağlı? Gezilecek yerler neler, plajı nerede?

Sakinliğin ve huzurun merkezi Sığacık

Osmaniye nerede? Nüfusu kaç, gezilecek yerleri neler?

Osmaniye'de nereleri gezebilirsiniz?

Silifke nerede? Gezilecek yerler neler? Kalesi, plajı nerede?

Kalesi ve sahili ile Silifke

Merzifon nerede, nereye bağlı? Merzifon ovası ve Keşkek nerede?

Tarihin beşiği Merzifon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.