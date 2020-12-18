Salda Gölü Gezi Rehberi - Salda Gölü yol tarifi - Salda Gölü kamp - Salda Gölü konaklama

Bembeyaz kumlarıyla, turkuaz rengiyle göreni kendine hayran bırakıyor Salda Gölü. Türkiye'nin en derin gölü olma özelliğini de taşıyor. Salda Gölü gezi rehberi içinde göl ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz. SALDA GÖLÜ NEREDE Salda Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Burdur gezilecek yerler listesinin en güzel yeri desek yanılmış olmam sanırım. Yeşilova'ya uzaklığı yaklaşık 5 km. Haritaya baktığınızda Salda Gölü’nün konumu Burdur-Denizli-Antalya şehirlerinin hemen ortası sayılabilecek bir konumda yer alıyor. SALDA GÖLÜ TURLARI Salda Gölü gezisi yapmak için, buraya ulaşmanın yollarından biri elbette tur firmalarıyla gitmek. Ancak şahsi fikrim bu seçenek sizi pek tatmin etmeyebilir. Zira tur otobüsleri sizi en kalabalık yerde bırakacak, kısıtlı süre tanıyacak ve siz Salda'nın tadını çıkaramayacaksınız. Salda gölüne şahsi araçla gitmek, göl etrafında daha sakin yerlerde oturp keyif yapmak, belki göl etrafında bisikletle turlamak çok daha keyifli olacaktır. SALDA GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR - YOL TARİFİ Salda gölü Burdur il sınırlarında bulunuyor. Eğer şahsi aracınızla değil uçakla gitmek isterseniz, Burdur'da havaalanı olmadığı için en yakın seçenekler Denizli Çardak Havaalanı, Isparta Süleyman Demirel Havaalanı ya da Antalya Havaalanından gitmek olacaktır. Havaalanlarından araç kiralayarak Salda Gölü'ne gidebilirsiniz. Ya da her 3 şehir için de şehir merkezindeki otogarlara giderek Yeşilova'ya giden dolmuşlara binebilirsiniz.

Salda Gölü - Burdur merkez arası 79 km

Salda Gölü - Isparta merkez arası 107 km Salda Gölü yol tarifi için [buraya]https://goo.gl/maps/q4GzxRmeTeKmoTPz8() tıklayabilirsiniz. SALDA GÖLÜ KAMP Salda Gölü'nde kamp yapmak yaz aylarında çok tercih ediliyor. Öyle ki yol kenarlarında bile bir çadır, bir karavan görmeniz mümkün. Peki imkanlar nasıl, nerede kamp yapılır derseniz yanıtları şöyle... Önceden Orman Bakanlığı Tabiat Parkı'nda kamp yapılıyor olsa da artık yasaklanmış. Doğanbaba Plajı çevresinde de kamp atabilirsiniz ancak elektrik ve su olanaklarının olmadığını belirteyim. Resmi kamp alanı olan tek yer ise Yeşilova Belediyesi Halk Plajı. Restoran, tuvalet, kamp alanı, duş yerleri bulunuyor. Tesis tarafından işletildiği için tüm hizmetleri alabiliyorsunuz ve fyatları da oldukça uygun. SALDA GÖLÜ KONAKLAMA Salda Gölü'nün popülerleşmesiyle birlikte turistik olanaklar da artış gösterdi. Gelen yerli yabancı turistlerin konaklama ihtiyacını karşılayabileceği butik oteller mevcut. Yine de onlarca otel, bir çok işletme bulmayı beklemek yanlış olur. Yoğun sezonda gidecekseniz ve Salda Gölü'nde konaklamak istiyorsanız kalmayı planladığınız oteli öncesinde araştırarak seçin ve mutlaka rezervasyon yaptırın.