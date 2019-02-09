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Saldırıdan son anda kurtuldular! Büyük sürpriz...

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Bursa'da domuz avına çıkan 2 kişi, ayı saldırısından son anda kurtuldu. Bir süre sonra ine yaklaşan avcılar, yeni doğmuş 3 yavru ayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saldırıdan son anda kurtuldular! Büyük sürpriz...

Kentin dağlık kesiminde av köpekleriyle birlikte domuz avına çıkan 2 kişi, karla kaplı arazide üzeri çalılarla kaplı alanı fark etti. Avcılar yaklaştığı sırada, çalıların altındaki inden bir anda ayı çıktı. Büyük korku yaşayan avcılar, üzerlerine gelen ayıdan hızla koşarak kurtuldu. Bir süre sonra ayı bölgeden uzaklaştı.

Olayın şokunu atlatan avcılar, tekrar ine yaklaşınca minik sürprizle karşılaştı. İnde yeni doğmuş 3 yavru ayı gören avcılar büyük şaşkınlık yaşadı. Yavruları kısa süre seven avcılar, daha sonra inden uzaklaştı. Bu anlar ise avcılardan biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
bursa ayı saldırısı

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