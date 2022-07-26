Salernitana Galatasaray maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye sahne olacak. Yeni sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Salernitana karşısında galibiyet için sahada olacak. Peki, Salernitana Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

SALERNİTANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salernitana Galatasaray maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.00'da başlayacak. Nefes kesen karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

LİGDE İLK MAÇINA ANTALYASPOR KARŞISINDA ÇIKACAK

Sarı-Kırmızılılar bir sonraki hazırlık mücadelesinde 27 Temmuz'da Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlık maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak olan Aslan, ligi 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması ile açacak.

