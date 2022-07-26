SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Salernitana Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Salernitana Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

26.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesinde altıncı hazırlık maçına Salernitana karşısında çıkacak. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray yarın akşam İtalyan ekip Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Salernitana Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Salernitana Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Salernitana Galatasaray maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye sahne olacak. Yeni sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Salernitana karşısında galibiyet için sahada olacak. Peki, Salernitana Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

SALERNİTANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salernitana Galatasaray maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.00'da başlayacak. Nefes kesen karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

LİGDE İLK MAÇINA ANTALYASPOR KARŞISINDA ÇIKACAK

Sarı-Kırmızılılar bir sonraki hazırlık mücadelesinde 27 Temmuz'da Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlık maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak olan Aslan, ligi 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması ile açacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Umut Bozok transferi her an açıklanabilir!Umut Bozok transferi her an açıklanabilir!
"Ne messi ne Neymar" Kerem'den jeneriklik gol!"Ne messi ne Neymar" Kerem'den jeneriklik gol!
Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor!Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray galatasaray maçı canlı galatasaray maçı ne zaman var galatasaray maçı saat kaçta salernitana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!

Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!

Bir Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kiev kafilesine ulaştı! Denk geldiği futbolcuya bakın ne söyledi...

Bir Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kiev kafilesine ulaştı! Denk geldiği futbolcuya bakın ne söyledi...

Umut Bozok transferi her an açıklanabilir!

Umut Bozok transferi her an açıklanabilir!

Deprem etkisi yaratacak haber!

Deprem etkisi yaratacak haber!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.