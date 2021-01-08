Salgın sürecinde çocuklarda artan dijital alışkanlıklar uyku sorunlarına yol açıyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde artan dijital alışkanlıkların uyku düzeni ve kalitesini olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Uzmanı Fidan, AA muhabirine, salgının pek çok alanda olduğu gibi ev yaşantısında da bazı alışkanlıkları değiştirmeye başladığını söyledi.

Fidan, bunlardan en önemlisinin, dijital cihazlara ayrılan sürenin artması olduğunu vurguladı.

Gelişen teknolojiyle, internetin daha hızlı iletimiyle televizyonun yanı sıra cep telefonu, tablet ve bilgisayar karşısında geçirilen sürenin uzadığına dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"Erişkinlerde görülen dijital kullanım süresindeki artış, çocuklarda da yaşanıyor. Yurt içi ve yurt dışında yapılan bilimsel çalışmalarda 2 yaş altındaki çocuklarda bile tablet ve cep telefonuyla geçirilen süre oldukça artış gösteriyor. Bu sürenin artmasıyla kişilerde 'hızlı beyin dalgaları' dediğimiz ve bize uyanıklığı gösteren beyin dalgalarında ciddi yükseliş söz konusu. Dijital alışkanlıklar özellikle çocukluk döneminde çok daha önemli olan uyku süresi ve uykuya dalma vaktinde ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Uyku esnasında salgılanan büyüme hormonu başta olmak üzere vücudun dengesini sağlayan diğer hormonlarda da sorunlar oluşuyor."