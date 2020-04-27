Salgın sürecinde oruç tutarken bunlara dikkat etmek gerekiyor! Yoksa...

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler arttı. Vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları için iş yerleri, okullar ve ibadet yerleri kapatıldı. Alınan tedbirlerin yanı sıra, uzmanlar sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Ancak ramazan ayının gelmesi, oruç tutmak isteyen vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı. Peki, oruç tutarken virüsten korunmak nasıl mümkün olur?
Vatandaşlar oruç tutarken bağışıklık sistemi zayıflar mı diye endişe etmeye başladı. Konu hakkında çalışma yapan uzmanlar, salgın sürecinde oruç tutmanın bir risk oluşturmadığını bildirdi. Bağışıklık sisteminin korunduğu durumda oruç tutmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, değişen yemek yeme alışkanlığı konusunda vatandaşları bu konularda uyardı:
Yemek düzeninin yalnızca sahur ve iftar olduğu ramazan aylarında uzmanlar, oruç tutulurken iki öğüne inen yemek yeme düzeninin tekrar üçe çıkması gerektiği yönünde uyarı yaptı. İftardan sahura kadar geçen vakitte üç öğün yemek yemenin önemli olduğu bildirildi.
1. ÖĞÜN ÖN İFTAR: En fazla iki bardak su ile oruç açılmalıdır. Bir dilim beyaz peynir, 1-2 tane hurma yenmelidir. Ardından birkaç ceviz ve zeytin yenmesi bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.
2. ÖĞÜN İFTAR YEMEĞİ: Esas öğün olan iftar yemeğine mutlaka bir kepçe çorba ile başlanmalıdır. Ana yemeğin yanında salata, yoğurt veya ayran tüketilmesi sağlık açısından çok önemlidir. Ana öğünde ağır yemeklerden kaçınılması gerektiği yönünde uyaran uzmanlar, karbonhidrat ihtiyacının pilav ve makarna ile karşılanabileceğini belirtiyor.
3. ÖĞÜN ARA ÖĞÜN: Sahurdan önce gelen ara öğün, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağladığı için çok önemlidir. Ara öğünde mutlaka meyve, kuru yemişler, yoğurt ya da kefir tüketilmelidir.
Salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların uyku düzeni de bozulmaya başladı. Salgın sürecinin ramazan ayına gelmesiyle uyanmakta zorlanan kişilerin sahur vaktini kaçırması, bağışıklığın düşmesine neden olabilir. Beslenme Uzmanı Maria Tanoğlu, oruç tutmak isteyen kişilerin muhakkak sahura kalkmaları gerektiğini söyledi. Sahur öğününü atlamak, kişinin gün içinde sıkıntılar yaşamasına yol açabileceği gibi bağışıklık sistemi için de risk oluşturur.
Oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen kişiler sahurda mutlaka maydanoz, kırmızı veya yeşil biber gibi C vitamini açısından zengin olan sebzeleri tüketmeli. Günlük protein ihtiyacını karşılamak için yumurta yemenin önemini vurgulayan uzmanlar, her gün sahurda bir veya iki tane yumurta yenilmesi gerektiğini belirtti.
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