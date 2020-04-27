YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Salgın sürecinde oruç tutarken bunlara dikkat etmek gerekiyor! Yoksa...

Salgın sürecinde oruç tutarken bunlara dikkat etmek gerekiyor! Yoksa...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVİD-19), yaşamın her alanını etkiledi. Uzmanlar; iş, eğitim ve eğlence hayatının durmasına neden olan salgın hakkında önemli uyarılar yaptı. Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar endişe duymaya başladı. Salgın sürecinde vatandaşlar oruç tutarken nelere dikkat etmeli? Tüm merak edilen soruların cevapları yazımızda..

Salgın sürecinde oruç tutarken bunlara dikkat etmek gerekiyor! Yoksa...

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler arttı. Vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları için iş yerleri, okullar ve ibadet yerleri kapatıldı. Alınan tedbirlerin yanı sıra, uzmanlar sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Ancak ramazan ayının gelmesi, oruç tutmak isteyen vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı. Peki, oruç tutarken virüsten korunmak nasıl mümkün olur?

SALGIN SÜRECİNDE NASIL ORUÇ TUTULMALI?

Vatandaşlar oruç tutarken bağışıklık sistemi zayıflar mı diye endişe etmeye başladı. Konu hakkında çalışma yapan uzmanlar, salgın sürecinde oruç tutmanın bir risk oluşturmadığını bildirdi. Bağışıklık sisteminin korunduğu durumda oruç tutmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, değişen yemek yeme alışkanlığı konusunda vatandaşları bu konularda uyardı:

1. RAMAZAN AYINDA DA 3 ÖĞÜN YEMEK YENMELİ

öğün
Yemek düzeninin yalnızca sahur ve iftar olduğu ramazan aylarında uzmanlar, oruç tutulurken iki öğüne inen yemek yeme düzeninin tekrar üçe çıkması gerektiği yönünde uyarı yaptı. İftardan sahura kadar geçen vakitte üç öğün yemek yemenin önemli olduğu bildirildi.

1. ÖĞÜN ÖN İFTAR: En fazla iki bardak su ile oruç açılmalıdır. Bir dilim beyaz peynir, 1-2 tane hurma yenmelidir. Ardından birkaç ceviz ve zeytin yenmesi bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.

2. ÖĞÜN İFTAR YEMEĞİ: Esas öğün olan iftar yemeğine mutlaka bir kepçe çorba ile başlanmalıdır. Ana yemeğin yanında salata, yoğurt veya ayran tüketilmesi sağlık açısından çok önemlidir. Ana öğünde ağır yemeklerden kaçınılması gerektiği yönünde uyaran uzmanlar, karbonhidrat ihtiyacının pilav ve makarna ile karşılanabileceğini belirtiyor.

3. ÖĞÜN ARA ÖĞÜN: Sahurdan önce gelen ara öğün, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağladığı için çok önemlidir. Ara öğünde mutlaka meyve, kuru yemişler, yoğurt ya da kefir tüketilmelidir.

2. SAHUR ÇOK ÖNEMLİ

sahur

Salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların uyku düzeni de bozulmaya başladı. Salgın sürecinin ramazan ayına gelmesiyle uyanmakta zorlanan kişilerin sahur vaktini kaçırması, bağışıklığın düşmesine neden olabilir. Beslenme Uzmanı Maria Tanoğlu, oruç tutmak isteyen kişilerin muhakkak sahura kalkmaları gerektiğini söyledi. Sahur öğününü atlamak, kişinin gün içinde sıkıntılar yaşamasına yol açabileceği gibi bağışıklık sistemi için de risk oluşturur.

3. VİTAMİNİ YÜKSEK GIDALAR TÜKETİLMELİ

vitamin

Oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen kişiler sahurda mutlaka maydanoz, kırmızı veya yeşil biber gibi C vitamini açısından zengin olan sebzeleri tüketmeli. Günlük protein ihtiyacını karşılamak için yumurta yemenin önemini vurgulayan uzmanlar, her gün sahurda bir veya iki tane yumurta yenilmesi gerektiğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Sadece 10 dakikada hazırlanan tatlı: Ananaslı kupSadece 10 dakikada hazırlanan tatlı: Ananaslı kup
Karanfilin faydaları nelerdir? Saçınıza ve cildinize uyguladığınızda...Karanfilin faydaları nelerdir? Saçınıza ve cildinize uyguladığınızda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazanda beslenme, koronavirüs döneminde oruç tutmak, sağlık ve beslenme,

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Kim'den skandal paylaşıma tepki! 'Barbar değiliz'

Kim'den skandal paylaşıma tepki! 'Barbar değiliz'

Survivor'da şifreli sohbetle dışarıdan bilgi aldı! Acun o konuşmayı açıkladı

Survivor'da şifreli sohbetle dışarıdan bilgi aldı! Acun o konuşmayı açıkladı

Survivor'da elemeye kalan isim belli oldu

Survivor'da elemeye kalan isim belli oldu

Survivor Gizem kimdir?

Survivor Gizem kimdir?

Güldür Güldür oyuncusu sessiz sedasız evlendi!

Güldür Güldür oyuncusu sessiz sedasız evlendi!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İftar sofralarına uygun hafif tatlı tarifleri

Sadece 10 dakikada hazırlanan tatlı: Ananaslı kup

Ağrı'nın içli ketesi sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyor

Sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyor

Oruç tutmanın faydaları nelerdir?

Oruç tutmanın faydaları saymakla bitmiyor! Kansere bile...

Van'ın yöresel lezzeti Acem köftesi iftar sofralarında

Bu lezzeti herkes bilmiyor! Yemeğin en önemli özelliği ise...

Oruç tutarken bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Ramazan boyunca iftarda mutlaka yiyin! Öyle etkisi var ki...

Ramazan ayı geldi, güllaca rağbet arttı

Güllacın en önemli püf noktası bakın neymiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.