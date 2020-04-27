Salgın sürecinde oruç tutarken bunlara dikkat etmek gerekiyor! Yoksa...

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler arttı. Vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları için iş yerleri, okullar ve ibadet yerleri kapatıldı. Alınan tedbirlerin yanı sıra, uzmanlar sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Ancak ramazan ayının gelmesi, oruç tutmak isteyen vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı. Peki, oruç tutarken virüsten korunmak nasıl mümkün olur?

SALGIN SÜRECİNDE NASIL ORUÇ TUTULMALI?

Vatandaşlar oruç tutarken bağışıklık sistemi zayıflar mı diye endişe etmeye başladı. Konu hakkında çalışma yapan uzmanlar, salgın sürecinde oruç tutmanın bir risk oluşturmadığını bildirdi. Bağışıklık sisteminin korunduğu durumda oruç tutmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, değişen yemek yeme alışkanlığı konusunda vatandaşları bu konularda uyardı:

1. RAMAZAN AYINDA DA 3 ÖĞÜN YEMEK YENMELİ



Yemek düzeninin yalnızca sahur ve iftar olduğu ramazan aylarında uzmanlar, oruç tutulurken iki öğüne inen yemek yeme düzeninin tekrar üçe çıkması gerektiği yönünde uyarı yaptı. İftardan sahura kadar geçen vakitte üç öğün yemek yemenin önemli olduğu bildirildi.