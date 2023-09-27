Salih Bademci ve Hazal Subaşı'yı buluşturan Dilek Taşı dizisinde flaş değişiklik! O isim veda ediyor

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir başarı elde etti. Reyting listesinde zirveye yerleşmeyi başaran dizi başarılı oyunculuk performansları ve konusu ile dikkat çekiyor. Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı dizi perşembe akşamlarına damga vuruyor.

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

1980'li yılların İstanbul'unu anlatan dizide flaş bir değişiklik yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı yönetmen Altan Dönmez geçen haziran ayından beri çalışmalarına devam ettiği diziye veda edecek.

Dönmez, 7. bölümden itibaren yönetmen koltuğunu devredecek. Her hafta ekranda nostalji rüzgarları estiren “Dilek Taşı”nın 7. bölüm çekimleri ise bu hafta tamamlanacak.



