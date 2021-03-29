Salih Özcan, adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş'ta yerli harekatı devam ediyor... Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı listesine alan Kartal, ikinci Salih için de kolları sıvadı. Alman basınının iddiasına göre; siyah beyazlı takımı, Köln ile sözleşme yenilemeyen Salih Özcan'la görüşüyor.

'Express.de'nin haberine göre, Beşiktaş, Köln'ün yeni mukavele önerisini kabul etmeyen Salih Özcan'la irtibat kurdu. Haberde oyuncunun Köln'de kalmak istemediği ve Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

Köln alt yapısında yetişen ve 2016'da A takıma yükselen Salih, bu sezon Bundesliga'da 23 maça çıkarken sadece 1 asist yaptı. Bin 243 dakika sahada kalan orta saha oyuncusuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Alman basını, Beşiktaş'ın transferi bitirmeye yakın olduğunu belirtiyor.

500 MİLYON KAYNAK

Öte yandan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana 400 milyon TL'lik kefalet verdi. Çebi ayrıca 100 milyon TL de nakiti kulübün kasasına koydu. Beşiktaş'a toplamda 500 milyon TL'lik kaynak sağladı.

(AKŞAM)