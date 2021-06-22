Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı yönetimde asbaşkan Emre Kocadağ, karar sonrası kameraların karşısına geçti.

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Sergen Hoca'ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin. Bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına. Onların da sevgisini gördük. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurarız."

"SALİH UÇAN'LA ANLAŞTIK"

Transfer konusundaki soruya yanıt veren Emre Kocadağ, "Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık. Görüştüğümüz ve son aşamaya geldiğimiz birkaç da oyuncu var." dedi.



