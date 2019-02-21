Salihli'de yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırtıyor

Salihli ve Köprübaşı İlçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'nde yakalanan dev yayın balığı dikkat çekti.

GÖREN ŞAŞKINLIK YAŞADI

2,5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki yayın balığını görenler şaşkınlık yaşadı. Dev balık, kilogramı 20 liradan satıldı.

KİLOSU 20 LİRA

Dev yayın balığını yakalayan balıkçı Osman Doğan, "Arkadaşlarla birlikte baraj gölünde ava çıkmıştık. Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce biz de şaşırdık. Baraj gölünde zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları, gerek ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak çok da kolay değil. Uzun uğraşların sonucunda balığı yakaladık. Yayın balığını kilogramı 20 liradan İstanbul'dan gelen alıcılara sattık" dedi.

(DHA)



