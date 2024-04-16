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Salma Hayek adeta yıllara adeta meydan okuyor... Oyuncu iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 10:21
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57 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyan görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Oyuncu bu kez Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı. Paylaşım kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

Salma Hayek adeta yıllara adeta meydan okuyor... Oyuncu iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

57 yaşındaki Salma Hayek, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği ile hayranlarının beğenisini her yeni pozunda topluyor.

Tatil pozlarını 28,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan oyuncunun makyajsız halleri ve bikinili pozları dikkat çekti.

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"GAYET GÜZELSİN"

Yıllara meydan okuyan oyuncunun fit vücudu görenleri kendine hayran bırakırken sosyal medyada paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Oyuncuya, "Mükemmelsin", "Seni çok beğeniyorum", "Gayet güzelsin", "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Salma Hayek Oyuncu yaşında
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