Salma Hayek gala için yine göğüslerini ön plana çıkardı! "Yetenekli bir asker ordusu gerekti"

Her hareketiyle dikkat çeken Salma Hayek eski filmlerine dair söylediği sözlerle de gündeme geliyor.

Salma Hayek, başrolünü Antonio Banderas ile paylaştığı, 1995 yapımı 'Desperado' filmindeki sevişme sahneleri çekilirken çok gergin olduğunu ve daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmadığı için ağladığını söylemişti.

İddialı sahnelerin kadını tarzıyla gündemde. Meksikalı Hollywood yıldızı Salma Hayek yine derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Altın Küre'ye iddialı dekoltesiyle katılan ve göğüslerini sergilemekten hiçbir zaman çekinmeyen Hayek paylaşımında "Keşke size Avrupa'dan uçakla geldiğimi, böyle uyandığımı ve kolaylıkla bir elbise giydiğimi söyleyebilseydim ama aslında dün gece beni kırmızı halıda bir araya getirmek için yetenekli bir asker ordusu gerekti!" dedi.





