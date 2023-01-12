MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Salma Hayek gala için yine göğüslerini ön plana çıkardı! "Yetenekli bir asker ordusu gerekti"

Salma Hayek gala için yine göğüslerini ön plana çıkardı! "Yetenekli bir asker ordusu gerekti"

12.01.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eternals'da canlandırdığı Ajax rolü ile gündemde olan ünlü aktris Salma Hayek, gala için yine oldukça iddialıydı. Katıldığı gecelerde genellikle göğüs dekoltesi tercih eden Hayek yine şaşırtmadı.

Salma Hayek gala için yine göğüslerini ön plana çıkardı! "Yetenekli bir asker ordusu gerekti"

Her hareketiyle dikkat çeken Salma Hayek eski filmlerine dair söylediği sözlerle de gündeme geliyor.

Salma Hayek, başrolünü Antonio Banderas ile paylaştığı, 1995 yapımı 'Desperado' filmindeki sevişme sahneleri çekilirken çok gergin olduğunu ve daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmadığı için ağladığını söylemişti.

SPL5514248_010

İddialı sahnelerin kadını tarzıyla gündemde. Meksikalı Hollywood yıldızı Salma Hayek yine derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

SPL5514248_014

Altın Küre'ye iddialı dekoltesiyle katılan ve göğüslerini sergilemekten hiçbir zaman çekinmeyen Hayek paylaşımında "Keşke size Avrupa'dan uçakla geldiğimi, böyle uyandığımı ve kolaylıkla bir elbise giydiğimi söyleyebilseydim ama aslında dün gece beni kırmızı halıda bir araya getirmek için yetenekli bir asker ordusu gerekti!" dedi.
SPL5514459_021

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor yıldızları aşk mı yaşıyor? Survivor yıldızları aşk mı yaşıyor?
Kiloları gündem olmuştu! Dekoltesiyle büyülediKiloları gündem olmuştu! Dekoltesiyle büyüledi
MasterChef 2022 ŞAMPİYONU belli oldu!MasterChef 2022 ŞAMPİYONU belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Salma Hayek ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti: Zamlı maaşlar 15 Ocak’a yetişmeyecek

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti: Zamlı maaşlar 15 Ocak’a yetişmeyecek

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!

EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.