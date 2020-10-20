Salma Hayek’in itirafı olay oldu: 'Şaka sanmıştım'

Salma Hayek, kendisini dünya çapında şöhrete kavuşturan 1995 yapımı Desperado filmi ve meslektaşı Cameron Diaz ilgili bir itirafta bulundu. Anısını paylaşan Salma Hayek, başrolünü oynadığı Desperado filminin ilk seçmelerinde kendisi yerine Cameron Diaz’ın uygun görüldüğünü söyledi. Hayek, Kaliforniyalı oyuncunun soy ismi nedeniyle bu rol için aday olduğunu belirterek, “O dönem Cameron aşırı ünlüydü. Bense tüm bunları bir şaka sanmıştım.” ifadesini kullandı.

SALMA HAYEK YILLARA MEYDAN OKUYOR

Geçtiğimiz eylül ayında 54. yaşını kutlayan Hayek, yıllara meydan okuduğunu gösteren fotoğrafını, "Tahmin edin kim 54 yaşına giriyor?" diye paylaşmıştı. Sık sık mayolu fotoğraflarını paylaşan Hayek, daha önce verdiği bir röportajda "gençlik sırrının" tarifini şöyle vermişti: "Bir miktar dana kemiğini alıp saatlerce pişiriyorsunuz. Sonrada içine bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip günde bir fincan içiyorsunuz."

