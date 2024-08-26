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  4. Salma Hayek sarı bikinisiyle teknede boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı

Salma Hayek sarı bikinisiyle teknede boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.08.2024 08:59
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Hollywood'un ünlü oyuncusu Salma Hayek sosyal medyayı aktif kullanıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Hayek, sarı bikinisiyle teknede verdiği pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

Ünlü oyuncu ve yapımcı Salma Hayek oyunculuk hayatının yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilen isimlerden biri. Hollywood'un yıllara meydan okuyan ünlülerinde Salma Hayek, sarı bikinisiyle teknede boy gösterdi. Ünlü oyuncu o pozlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

TEKNE POZLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde 57 yaşında olan Salma Hayek fit görünümüyle dikkat çekiyor. Teknede sarı bikinisiyle poz veren Hayek, Instagram hesabında paylaşım yaptı.

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Hayek paylaşımına, "Sarı bikini + Beyaz saç = Mükemmel kombinasyon" şeklinde yazdı.

BEĞENİ YAĞDI

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Ünlü güzelin tekne pozları 900 bini aşkın beğeni aldı.

YAŞLANMAMA SIRRI

Meksikalı yıldız, vücut formunu korumasının meditasyona bağlı olduğunu düşünüyor. Hayek, "Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyerek farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlatmıştı.

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Güzellik rutinini anlatan Hayek, hiç botoks yaptırmadığını da söylemişti.

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Salma Hayek
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