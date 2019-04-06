Samana saplanan araç tekeri yangına neden oldu

Çin'in Jiangsu eyaletinde samanların içine gömülüp hareket edemeyen aracın sürücüsü, aracı oradan çıkarmak için gaza basınca kötü sonu yaşadı. Samanların içindeki tekerin sürtünmesi sonucu samanlarda yangın çıktı. Çıkan yangın hiç hesapta yokken aracın da yanmasına neden oldu. Yaşanan o ilginç anlar kayda geçti.

