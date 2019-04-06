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Samana saplanan araç tekeri yangına neden oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

Çin'de samanların içine gömülen araç tekerleri hızlı döndürünce sürtünmenin etkisiyle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası araç da kullanılamaz hale geldi.

Çin'in Jiangsu eyaletinde samanların içine gömülüp hareket edemeyen aracın sürücüsü, aracı oradan çıkarmak için gaza basınca kötü sonu yaşadı. Samanların içindeki tekerin sürtünmesi sonucu samanlarda yangın çıktı. Çıkan yangın hiç hesapta yokken aracın da yanmasına neden oldu. Yaşanan o ilginç anlar kayda geçti.

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Anahtar Kelimeler:
çin saman yangın lastik

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