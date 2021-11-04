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Şamburek (Şam Böreği) nasıl yapılır? İşte şam böreği tarifi ve malzemeleri

04.11.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şamburek veya şam böreği, Mardin yöresine ait sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Şam böreği Mardin'de sık sık yapılır ve sofralarda yerini alır. 6 kişilik şam böreği tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte şam böreği tarifi ve malzemeleri...

Şamburek (Şam Böreği) nasıl yapılır? İşte şam böreği tarifi ve malzemeleri

Şam böreği oldukça lezzetli bir yöresel tariftir. Şam böreği az malzemesi ile kolaylıkla hazırlanabilir. Şam böreği için gerekli olan malzemeler arasında 250 gr kuzu eti, 250 gr soğan, 1 kg un yer alıyor. İşte şam böreği tarifi ve malzemeleri...

ŞAMBUREK (ŞAM BÖREĞİ) MALZEMELERİ

İç harcı için:

• 250 gr kuzu eti
• Yarım bağ maydanoz
• 250 gr soğan
• Tuz
• Karabiber
• Pul biber

Hamuru için:

• 1 kg un
• Tuz
• 2.5 su bardağı su(una göre değişim gösterebilir, kontrollü şekilde ilave ediniz)

ŞAMBUREK (ŞAM BÖREĞİ) NASIL YAPILIR?

Unu, ılık suyu ve tuzu yoğurma kabına ekleyin ve hamur elde edin. Hamuru dinlenmesi için üstü örtülü bir şekilde bekletin. İçini hazırlamak için soğanları ince ince doğrayın. Tavaya sıvıyağı ve etleri ilave edin, kavurun. Ardından soğanları da ekleyin ve pembe rengini alana kadar kavurmaya devam edin. İnce ince doğradığınız maydanozu ekleyin. Baharatları ve tuzu da ekleyerek hazır hale getirin.

Hamurları yumurta büyüklüğünde bezelere ayırın ve daire şeklinde açın. İçine hazırlanan iç malzemesini ekleyin ve önce yarım ay sonra da yarım ayı ikiye bölerek üçgen şeklini verin. Izgara sacında ya da bol sıvıyağda pişirin. Afiyet olsun...


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Mardin
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