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SAMDOB, "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini ilk kez sahneledi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.12.2019 21:54 | Son Güncelleme

SAMDOB, "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini ilk kez sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini Samsunlu sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda, Fikret Amirov'un zengin motiflerle bezediği, doğunun oryantal ve mistik dünyasının akla gelen ilk örneği olan "1001 Gece Masalları" bale eseri ile Azerbaycan edebiyatının en değerli şairlerinden İmameddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılına özel, sevgi ve bilgelik dolu yolunun anlatıldığı "Nesimi" bale eseri, ilk kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

İzleyenler tarafından büyük beğeni alan "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile büyükelçilik görevlileri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy da izledi.

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Anahtar Kelimeler:
1001 Gece Masalları SAMDOB Samsun

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