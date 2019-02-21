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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Ligdeki kötü gidişatına son vermek isteyen Bursaspor'da Medipol Başakşehir mücadelesi dönüm maçı olarak görülüyor. Sakat oyuncular Sakho ve Shehu'nun tamamen iyileşmesi, cezası biten Aytaç'ın da dönüşüyle birlikte teknik direktör Samet Aybaba ilk 11'de revizyona gidecek.

Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor

Spor Toto Süper Lig’de ateş hattından uzaklaşmak için şiddetle puanlara ihtiyacı olan Bursaspor’da camia, 23’üncü hafta mücadelesinde karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçını fırsat olarak görüyor. 8 maçtır kazanamayan ve ligin devam eden en uzun galibiyet alamama serisine sahip yeşil beyazlılar, bu hasrete son vererek taraftarla barışmak isteyecek. Teknik heyet de oyuncularla birebir görüşmeler yaparak takımı yeniden ayağa kaldırmaya çalışırken, son maçta taraftar ile sorun yaşayan Yusuf Erdoğan’ın da özür dilemesi havayı yumuşattı.

SAKHO VE SHEHU OYNAYACAK

Yeşil beyazlıları bir başka sevindiren gelişme ise sakat oyuncuların düzelmesi oldu. Takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan Diafra Sakho’nun sakatlığı geçerken, Abdullahi Shehu da hazır hale geldi. Medipol Başakşehir karşısında ilk 11’de revizyona gidecek olan Samet Aybaba’nın her iki oyuncuyu da İstanbul deplasmanında oynatacağı öğrenildi.

AYTAÇ İLK 11'E DÖNÜYOR

Son haftalarda performansında düşüş görülen Iasmin Latovlevici’nin de yeniden Medipol Başakşehir maçıyla birlikte ilk 11’e dönmesi beklenirken, son oynanan Çaykur Rizespor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Aytaç Kara da formasına kavuşuyor. Cezası sonra eren deneyimli oyuncu, Medipol Başakşehir’e karşı Stephane Badji ile birlikte orta alanın merkezini oluşturacak. Performansı eleştiri konusu olan Henri Saivet içinse Aybaba, kararını maç günü verecek. (DHA)

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