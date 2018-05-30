Samet Aybaba'dan Galatasaray itirafı

Yeşil-beyazlı takımda dün yapılan imza töreni ile kendisini 3 yıllığına Bursaspor’a bağlayan resmi sözleşmeye imza atan tecrübeli teknik adam Samet Aybaba, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bursaspor’un son iki yıldır yaşadığı başarısızlığının sebebinin iç saha performansı olduğuna dikkat çeken Aybaba, "Böyle bir statta, böyle bir futbol şehrinde iç saha performansınızın çok yüksek olması lazım. Son 3 seneye baktım 7 ve 8 galibiyetleri var iç performansta ve çok düşük. Biliyorsunuz son şampiyon Galatasaray iç saha performansıyla başarıya ulaştı. İnanılmaz kullandılar. Biz niye kullanmayalım? Hem stat hem seyirci olarak bu ambiyansı daha ileriye götürecek kapasitemiz var. Bu iç sahayı oyunculara baskı alanı değil de onların yaptıkları işlerden keyif aldığı bir stat haline, coşkulu bir hale dönüştürmemiz lazım” dedi.

"Herkesi yenme parolası ile başlayacağız"

Saha içindeki coşkuyu arttıracak en önemli unsurlardan birinin taraftar olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Oyuncu bir şeyi yaptığında yukarıdan destek gördüğünde bir daha yapmak ister. Oyuncunun devam eden saha içi performansında seyircinin çok büyük katkısı olur. Seyircimize çok büyük görev düşüyor. Biz burada herkesi yenme parolası ile başlayacağız. Başka çaresi yok. O baskıyı kuracağız. Futbol baskısı dışında hiçbir şeyin içinde olmayacağız" diye konuştu

