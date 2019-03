Samet Aybaba: Galatasaray'ın zaaflarından yararlanıp kazanmak istiyoruz

Taraftarlar hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Pazar günü 40 bin taraftarı stadyuma bekliyoruz. Sivasspor maçında biliyorsunuz maçı kazandıran taraftarlar oldu. Ondan önceki maçta da sıkıntı yaşamamıza neden olan taraftardı. Demek ki iyi yapınca her şey doğru gidiyor, takımın öz güveni ve oyuncuların iştahı, coşkusu artıyor. Kötü gidince de takım zaten bunu kaldıracak güçte değil. O nedenle biz Sivasspor maçındaki desteği, bize olan güvenlerini, desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

"KALİTELİ OYUNCULARIN OLDUĞU TAKIMA TEMAS ETMELİYİZ"

Allano Lima konusuna değinen Aybaba, değerli bir futbolcu olduğunu anlattı. En büyük özelliklerinin takım coşkusu olduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti:

"Böyle kaliteli oyuncuların olduğu bir takıma temas etmeniz lazım. Bunları yaparsanız, bir de girdiğimiz pozisyonlarda oyunun şeklini değiştiremiyoruz. Çok pozisyona giriyoruz, atabilsek ondan sonraki planda o coşkuyu daha da artırabileceğiz. İnşallah bu maçta, o şans faktörü bizden yana olur. Takımımızın çok mücadeleci, çok koşan, çok isteyen, çok coşkulu oynayan kadrosu var. Galatasaray’ın belli bölgelerde güçleri var, o alanlarda daha dikkatli ve disiplinli oynayıp zaaflarından da yararlanıp maçı kazanmak istiyoruz."

"GALATASARAY MAÇINDAN SONRA MAÇLARIMIZ KOLAYLAŞIYOR"

Ligin durumu ile ilgili soruya Aybaba, "Her takım her şeyi yapabilir. Biz şu iki maçta bayağı çıkış yaptık diye düşünüyorum, MKE Ankaragücü maçını kazansaydık puan anlamında da biraz daha rahatlamış olurduk. Biz Galatasaray maçından sonra kolay bir fikstüre giriyoruz, maçlarımız kolaylaşıyor. Rakiplerin maçları zorlaşıyor. Puan puandır, içerideki maçları kazanacaksınız. Her takım ummadığınız yerde ligi bitirebilir” şeklinde cevapladı.