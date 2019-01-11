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Şamil Çinaz: Bizim önceliğimiz lig

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 11.01.2019 16:01 | Son Güncelleme

Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Şamil Çinaz, Antalya kampını değerlendirdi.

Şamil Çinaz: Bizim önceliğimiz lig

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi çalışmalarını Antalya Belek’te sürdürüyor. 2 Ocak’tan beri Antalya’da çalışmalarını sürdüren Kayserispor’da keyifler ve moraller yerinde.

Bizim için öncelikle olarak ligin önemli olduğunu belirten başarılı Şamil Çinaz, “ Bizim önceliğimiz lig. Profesyonel futbolcunun doğal ruhunda her maçı kazanmak var. Kupa maçı bizin için önemli bir maç. Geçen seneden Akhisar’la ufak bir rövanş maçı gibi olacak. Hedefimiz kupada ilerleyebildiğimiz yere kadar gitmek. Avrupa gitmek için en kısa yol. Ama bunlardan önemlisi Kayserispor’u kupayla kavuşturmak ve yeniden tarih yazmak. Bunlar daha önemli şeyler. İnşallah kupada da önümüzdeki Akhisarspor maçıyla başlayıp ardından güzel neticeler alıp gitmek istiyoruz” diye konuştu.

“Ligde güzel yerlere geleceğiz”

Ligde iyi ve güzel yerlere geleceklerini belirten Şamil Çinaz, “9 gündür Antalya’dayız. Çalışmaimkanlarımız müthiş. Çalışmalarımız çok iyi ve keyifli geçiyor dolu dolu. Günden güne aşama ve mesafe kat ediyoruz. Takım ruhu olarak, taktiksel olarak hem oyun anlayışı olarak. Üstüne koyduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bunu ligin ikinci yarısında yansıtarak başlayacağız ve ligde güzel yerlere geleceğiz” şeklinde konuştu.

“Hocamız Türkiye’de tanınmış bir isim”

Teknik Direktör Hikmet Karaman ile önemli açıklamalarda bulunan Şamil Çinaz Hocamız Türkiye tanınmış bir isim. Türkiye'nin değerli hocalarından biri. Futbol bilgisiyle ilgili, taktiksel bilgisi, kendi vizyonunu geliştirme yönünden Türkiye çapından bilinen bir hocamız. Bunu bizi yansıtıyor, idmanlara yansıtıyor, oyuna yansıtıyor. Bizden beklentileri yüksek. Kendisi idealist bir tip. Bunu da tabi takıma yansıtmak istiyor, oyuncularına yansıtmak istiyor hem bireysel hem de takım olarak. Bunu da ister istemez otomatik olarak bizim performansımıza ve bireysel performanslarımızı etkiliyor. Bunu da sahadaki neticelerden gördük. Ama bunu sezona yaymak lazım. İnşallah bu yakaladığımız 3 maçlık çıkışı gelecek olan 17 maça ve kupa maçlarına yayarak ve yansıtarak güzel pozitif bir ikinci yarı geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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