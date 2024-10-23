Samosa tarifi: Samosa böreği nasıl yapılır?

Samosa, patates, soğan tavuk gibi malzemeler kullanılarak yapılan bir hamur işi türüdür. Hindistan’a özgü olan bu lezzeti isterseniz siz de kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. İşte samosa tarifi ve gerekli olan tüm malzemeler:

MALZEMELER Hamuru için:

Yarım kilo un

1 kaşık hardal tohumu

1 bardak su

1 çay kaşığı tuz

İçi için:

1 çay bardağı yağ

1 çay kaşığı kimyon

Birer tatlı kaşığı kişniş, zerdeçal, kırmızı biber

3 patates

Yarım bardak haşlanmış bezelye

3 dal taze kişniş