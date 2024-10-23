Samosa tarifi: Samosa böreği nasıl yapılır?

Hint mutfağı çeşit çeşit malzemelerin kullanıldığı birçok yemekten ve farklı damak tatlarına hitap eden tatlılardan oluşur. Bunlardan biri de kızartma olan hamur işi bir lezzettir. Hint mutfağına özgü samosa tarifi de bunlardan biridir. Yapımı da oldukça pratiktir.
Samosa, patates, soğan tavuk gibi malzemeler kullanılarak yapılan bir hamur işi türüdür. Hindistan’a özgü olan bu lezzeti isterseniz siz de kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. İşte samosa tarifi ve gerekli olan tüm malzemeler:
MALZEMELER
Hamuru için:
Yarım kilo un
1 kaşık hardal tohumu
1 bardak su
1 çay kaşığı tuz
İçi için:
1 çay bardağı yağ
1 çay kaşığı kimyon
Birer tatlı kaşığı kişniş, zerdeçal, kırmızı biber
3 patates
Yarım bardak haşlanmış bezelye
3 dal taze kişniş
TARİF
Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın ve yoğurup üzerini örterek bekletin.
İç harcı için önce patatesleri haşlayıp ezerek püre haline getirin.
Bir tavada diğer malzemeleri karıştırıp kavurun.
Üzerine patatesleri de ekleyip karıştırın.
Hamuru ince şekilde açın ve şeritler şeklinde kesin.
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