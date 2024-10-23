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Samosa tarifi: Samosa böreği nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 22:11
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Hint mutfağı çeşit çeşit malzemelerin kullanıldığı birçok yemekten ve farklı damak tatlarına hitap eden tatlılardan oluşur. Bunlardan biri de kızartma olan hamur işi bir lezzettir. Hint mutfağına özgü samosa tarifi de bunlardan biridir. Yapımı da oldukça pratiktir.

Samosa tarifi: Samosa böreği nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 25
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 340kal

Samosa, patates, soğan tavuk gibi malzemeler kullanılarak yapılan bir hamur işi türüdür. Hindistan’a özgü olan bu lezzeti isterseniz siz de kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. İşte samosa tarifi ve gerekli olan tüm malzemeler:

MALZEMELER

  • Hamuru için:
  • Yarım kilo un
  • 1 kaşık hardal tohumu
  • 1 bardak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • İçi için:
  • 1 çay bardağı yağ
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Birer tatlı kaşığı kişniş, zerdeçal, kırmızı biber
  • 3 patates
  • Yarım bardak haşlanmış bezelye
  • 3 dal taze kişniş

TARİF

  • Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın ve yoğurup üzerini örterek bekletin.
  • İç harcı için önce patatesleri haşlayıp ezerek püre haline getirin.
  • Bir tavada diğer malzemeleri karıştırıp kavurun.
  • Üzerine patatesleri de ekleyip karıştırın.
  • Hamuru ince şekilde açın ve şeritler şeklinde kesin.
  • Her bir şerit ucuna iç harçtan koyun.
  • Muska biçimi vererek sarın.
  • Kızgın yağda hepsini kızartın.
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Anahtar Kelimeler:
tarif
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