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Şampiyon adayları arasındaydı! MasterChef All Star'da şoke eden eleme! "Ne yapıyorsunuz siz"

28.08.2023 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Dilara, Ayaz, Barış ve Eray, ilk etapta başarısız olarak son dörde kaldılar. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda yarışmaya veda eden isim ise adeta şok etkisi yarattı.

MasterChef All Star'a bir yarışmacı daha veda etti. Bu sezon önceki sezonlarda yarışan başarılı yarışmacılar arasından all star şampiyonu seçilecek.MasterChef All Star'a veda eden yedinci yarışmacı belli oldu. Görenler inanamadı.

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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın lüri üyeliği yaptığı MasterChef All Star'da bu akşam bir veda gerçekleşti.

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İki etaplı yarışmada son dörde kalan yarışmacılar Dilara, Ayaz, Eray ve Barış oldu.

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"ELEMEK İSTEDİKLERİM BENİ ELEDİ"

Gecenin en başarısız tabaklarını yapan Barış ve Eray son ikiye kaldı. Tabağını daha başarısız yapan Eray MasterChef All Star'a veda eden yedinci yarışmacı oldu.

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Mehmet Şef'in Eray'ın elendiğini açıklamasıyla Eray gözyaşlarını tutamadı. Erken elendiğini söyleyen Eray, 'Resmen elemek istediklerim beni elemiş oldu' dedi.

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"KENDİMİ TOPLAYAMADIM"

Elenmesinin ardından ilk olarak Barış ile vedalaşan Eray, yarışma boyunca yaşadıklarını anlattı.

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Eray "İlkinde annemin babasını bu yarışmada da babamın babasını kaybettim. Babamın babasını kaybetmem beni çok yordu. Psikolojimi al üst etti. Toparlayamadım" dedi.

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Şefler ve yarışmacı arkadaşlarıyla vedalaşan Eray, MasterChef All Star'dan elenen yedinci yarışmacı oldu.

Özellikle 2021 yılının ikincisi ve yakın arkadaşı Barbaros ile olan vedası izleyicileri de oldukça duygulandırdı.

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Eray'ın elenmesine kullanıcılardan da tepki geldi. Birçok kişi 'Artık kimi izleyeceğiz', 'Acun Medya ne yapmaya çalışıyorsun', 'Eray'sız olmaz', 'Programın tadı tuzu gitti' gibi yorumlarda bulundular.

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ŞANSSIZ GECE

Eleme adayı olarak potaya giren Eray, diğer yarışmacılar gibi bu gece ilk olarak kızılcık ile yarıştı.

Süre bitmeden tabağını dolaba koymak isteyen Eray, bir anda tabağını yere düşürdü.

Tabağını şeflere sunamayan MasterChef Eray, otomatik olarak son dörde kalmış oldu.

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