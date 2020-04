Şampiyon atlar "emeklilik"te de kazandırıyor

Aşım İstasyonu Müdürü Çetin Yıldız, bölgedeki Arap atlarının önemli yeri olduğunu aktararak, Türkiye'nin birçok yerinden at sahiplerinin aşım için istasyona başvuruda bulunduğunu söyledi.

İstasyonun 984 dönüm üzerine kurulu olduğunu anlatan Yıldız, "Bu yılki aşımlarımız devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 600 aşım yapıldı. Bu sayının 800'e yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl bu sayıyı bine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yıldız, harada aygırlara titizlikle bakıldığını anlatarak, geçmişleri şampiyonluklarla dolu olan aygırlardan çok güzel taylar elde edeceklerine inandıklarını ifade etti.

- "Burası, Arap atı yetiştiriciliği konusunda önemli bir merkez"

Şampiyon aygırlara talebin daha fazla olduğunu aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu aygırlarımız emekli olduktan sonra da sahiplerine para kazandırıyor. Aşım ücretlerini at sahipleri belirliyor. Atın kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Aşım ücretleri 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Burada aşım sayımız her yıl artıyor. Adana, Eskişehir, Diyarbakır, İzmir, İstanbul gibi Türkiye'nin birçok kentinden at sahipleri bizleri çok tercih ediyor. Bilindiği üzere burası, Arap atı yetiştiriciliği konusunda önemli bir merkez."

İstasyonda görevli Veteriner Hekim İbrahim Halil Agas da istasyonda kısrak ve aygırlara bebek gibi baktıklarını belirterek, temizlik ve beslenmelerine çok dikkat ettiklerini söyledi.