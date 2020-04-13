Şampiyon atlar "emeklilik"te de kazandırıyor

Aşım İstasyonu Müdürü Çetin Yıldız, bölgedeki Arap atlarının önemli yeri olduğunu aktararak, Türkiye'nin birçok yerinden at sahiplerinin aşım için istasyona başvuruda bulunduğunu söyledi.

Performansı yüksek ve kaliteli özel ırk aygırların yavrularına sahip olmak isteyen kısrak sahipleri, aşım için 6 ila 10 bin lira arasında ücreti gözden çıkarıyor.

İstasyonda çeşitli nedenlerle yarışlara katılamayan, aralarında eski şampiyonlar "Serhantay, Uçanoğlu, Atmaca Bey, Demirdöven, Ender Efe, Gelibolu, Haberkan, Karaüzüm, Demirkır, Karayürekli, Lidertay, Rostmaster, Şimşeğinoğlu ve Yalnız Efe" adlı atların da bulunduğu 19 damızlık bulunuyor.

Osmanlı döneminden bu yana safkan Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri olan kentte, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesinde kurulan Şanlıurfa Aşım İstasyonu, safkan yarış atı kalitesini yükseltmek ve performansı yüksek taylar yetiştirmek amacıyla hizmet veriyor.

YASİN DİKME - Türkiye'de safkan Arap atlarının yetiştirildiği önemli merkezlerden biri olan Şanlıurfa'da eski şampiyon aygırlar, "emeklilikleri"nde de sahiplerine kazanç sağlıyor.

İstasyonun 984 dönüm üzerine kurulu olduğunu anlatan Yıldız, "Bu yılki aşımlarımız devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 600 aşım yapıldı. Bu sayının 800'e yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl bu sayıyı bine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yıldız, harada aygırlara titizlikle bakıldığını anlatarak, geçmişleri şampiyonluklarla dolu olan aygırlardan çok güzel taylar elde edeceklerine inandıklarını ifade etti.

- "Burası, Arap atı yetiştiriciliği konusunda önemli bir merkez"

Şampiyon aygırlara talebin daha fazla olduğunu aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu aygırlarımız emekli olduktan sonra da sahiplerine para kazandırıyor. Aşım ücretlerini at sahipleri belirliyor. Atın kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Aşım ücretleri 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Burada aşım sayımız her yıl artıyor. Adana, Eskişehir, Diyarbakır, İzmir, İstanbul gibi Türkiye'nin birçok kentinden at sahipleri bizleri çok tercih ediyor. Bilindiği üzere burası, Arap atı yetiştiriciliği konusunda önemli bir merkez."

İstasyonda görevli Veteriner Hekim İbrahim Halil Agas da istasyonda kısrak ve aygırlara bebek gibi baktıklarını belirterek, temizlik ve beslenmelerine çok dikkat ettiklerini söyledi.

