YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şampiyon atlar "emeklilik"te de kazandırıyor

Şampiyon atlar "emeklilik"te de kazandırıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Osmanlı döneminden bu yana safkan Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da eski şampiyon aygırlar, "emeklilikleri"nde de sahiplerine kazanç sağlıyor - Performansı yüksek ve kaliteli özel ırk aygırların yavrularına sahip olmak isteyen kısrak sahipleri, aşım için 6 ila 10 bin lira arasında ücreti gözden çıkarıyor - Türkiye Jokey Kulübü Şanlıurfa Aşım İstasyonu Müdürü Çetin Yıldız: - "Bu aygırlarımız emekli olduktan sonra da sahiplerine para kazandırıyor. Aşım ücretlerini at sahipleri belirliyor. Atın kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Aşım ücretleri 10 bin liraya kadar çıkabiliyor"

YASİN DİKME - Türkiye'de safkan Arap atlarının yetiştirildiği önemli merkezlerden biri olan Şanlıurfa'da eski şampiyon aygırlar, "emeklilikleri"nde de sahiplerine kazanç sağlıyor.

Osmanlı döneminden bu yana safkan Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri olan kentte, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesinde kurulan Şanlıurfa Aşım İstasyonu, safkan yarış atı kalitesini yükseltmek ve performansı yüksek taylar yetiştirmek amacıyla hizmet veriyor.

İstasyonda çeşitli nedenlerle yarışlara katılamayan, aralarında eski şampiyonlar "Serhantay, Uçanoğlu, Atmaca Bey, Demirdöven, Ender Efe, Gelibolu, Haberkan, Karaüzüm, Demirkır, Karayürekli, Lidertay, Rostmaster, Şimşeğinoğlu ve Yalnız Efe" adlı atların da bulunduğu 19 damızlık bulunuyor.

Performansı yüksek ve kaliteli özel ırk aygırların yavrularına sahip olmak isteyen kısrak sahipleri, aşım için 6 ila 10 bin lira arasında ücreti gözden çıkarıyor.

Aşım İstasyonu Müdürü Çetin Yıldız, bölgedeki Arap atlarının önemli yeri olduğunu aktararak, Türkiye'nin birçok yerinden at sahiplerinin aşım için istasyona başvuruda bulunduğunu söyledi.

İstasyonun 984 dönüm üzerine kurulu olduğunu anlatan Yıldız, "Bu yılki aşımlarımız devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 600 aşım yapıldı. Bu sayının 800'e yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl bu sayıyı bine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yıldız, harada aygırlara titizlikle bakıldığını anlatarak, geçmişleri şampiyonluklarla dolu olan aygırlardan çok güzel taylar elde edeceklerine inandıklarını ifade etti.

- "Burası, Arap atı yetiştiriciliği konusunda önemli bir merkez"

Şampiyon aygırlara talebin daha fazla olduğunu aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu aygırlarımız emekli olduktan sonra da sahiplerine para kazandırıyor. Aşım ücretlerini at sahipleri belirliyor. Atın kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Aşım ücretleri 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Burada aşım sayımız her yıl artıyor. Adana, Eskişehir, Diyarbakır, İzmir, İstanbul gibi Türkiye'nin birçok kentinden at sahipleri bizleri çok tercih ediyor. Bilindiği üzere burası, Arap atı yetiştiriciliği konusunda önemli bir merkez."

İstasyonda görevli Veteriner Hekim İbrahim Halil Agas da istasyonda kısrak ve aygırlara bebek gibi baktıklarını belirterek, temizlik ve beslenmelerine çok dikkat ettiklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
Anahtar Kelimeler:
aygır kazanç kısrak Safkan Arap atları Şanlıurfa Aşım İstasyonu Türkiye Jokey Kulübü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:46
Öğle
12:30
İkindi
16:10
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Büşra Eczanesi
Merkez
Emine Eczanesi
Merkez
Gülel Eczanesi
Merkez
İmam Keskin Eczanesi
Merkez
Mete Eczanesi
Merkez
Birecik Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler

Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Darp Edilen Öğretmene Destek

Darp Edilen Öğretmene Destek

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Hangi otobüs hangi semte gidiyor?

Hangi otobüs hangi semte gidiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.