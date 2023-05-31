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Şampiyon Galatasaray, kupasını Fenerbahçe derbisinde mi kaldıracak? İşte TFF'nin kuralı...

31.05.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'ın kupasını ne zaman alacağı taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun durumla ilgili kuralı ise belli oldu. İşte detaylar...

Şampiyon Galatasaray, kupasını Fenerbahçe derbisinde mi kaldıracak? İşte TFF'nin kuralı...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Tarihinde 23. kez bu sevinci yaşayan sarı - kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

KUPA NE ZAMAN ALINACAK?

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Galatasaray'ın 2022/23 sezonu şampiyonluk kupasını ne zaman alacağı merak ediliyordu. Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuralı da belli oldu.

KURAL NE DİYOR?

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TFF'nin talimatnamesinde şampiyonluğunu garantileyen ekibin ilk iç saha maçında kupayı kaldırabileceği yer alıyor.

ÖZTÜRK: 'TFF'DEN TALEP EDİYORUZ'

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Konuyla ilgili maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ise, "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek!" ifadelerini kullandı.


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