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Şampiyon Liverpool, Premier Lig'de Arsenal yenişemedi

Premier Lig’in 36. haftasında şampiyon Liverpool evinde mücadele ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

Şampiyon Liverpool, Premier Lig'de Arsenal yenişemedi
Emre Şen

Premier Lig’in 36. haftasında Liverpool ile Arsenal, Anfield’da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 20. dakikada Cody Gakpo, 21. dakikada da Luis Diaz’ın golleriyle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarının başında konuk takım, 47. dakikada Gabriel Martinelli’nin golüyle farkı 1’e indirdi. 70. dakikada da Mikel Merino ile bir gol daha bulan Arsenal, skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-2 sona erdi.

Şampiyonluğunu daha önce garantileyen Liverpool puanını 83’e, ikinci sırada yer alan Arsenal de 68’e çıkardı.

Ligde gelecek hafta Liverpool, Brighton & Hove Albion’a konuk olacak. Arsenal ise sahasında Newcastle United ile oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool arsenal premier lig
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