Şampiyon Trabzonspor son anda yıkıldı! Hatayspor'dan son dakika golü...

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçen haftaya göre kadrosunda 7 değişikliğe gitti. Yedek ağırlıklı bir 11'le deplasmana çıkan Trabzonspor, ilk yarıda Bakasetas'ın penaltı atışından faydalanamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Djaniny ile öne geçen bordo-mavililer son dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

MAÇ ÖNCESİ ALKIŞLADILAR

Hatayspor, şampiyon Trabzonspor'un oyuncularını maç öncesi alkışladı.

PENALTI KAÇTI! BAKASETAS...

Trabzonspor mücadelenin 10. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Mehdi Boudjemaa'nın, Murat Cem'e müdahalesi sonrası maçın hakemi Volkan Bayarslan, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas, penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Munir'in Yunan futbolcuya gol izni vermedi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Trabzonspor, 48. dakikada Djaniny'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Berat Özdemir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Djaniny, rakibinden sıyrıldı ve yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

SON DAKİKA GOLÜ

Hatayspor 90+4. dakikada Mame Diouf'un golüyle eşitliği sağladı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

HATAYSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki Altay maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Atakaş Hatayspor'da orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro, yönetim kurulu ve teknik ekibin ortak kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Teknik direktör Erdoğan, Ribeiro ve Diouf'un yerine Lobjanizde ve Bertuğ Özgür Yıldırım'a görev verdi.

Hatayspor, Trabzonspor karşısında sahaya Munir, Sadık Baş, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Saint-Louis, Lobjanizde, El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşma öncesi teknik direktör Ömer Erdoğan, Trabzonspor teknik direktörü Avcı'yı takımının şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Bordo-beyazlı futbolcular, Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.

TRABZONSPOR'DAN ROTASYON

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Bruno Peres, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Fode Koita ve Anders Trondsen maç kadrosunda yer almadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.



