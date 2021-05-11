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Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı

11.05.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sky Sports'un haberine göre, 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınarak Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verildi.

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı

UEFA, Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs 2021'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıyor.

Sky Sports'un haberine göre, İngiliz hükümetiyle görüşmeler yapan UEFA, finali Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verme kararı aldı. UEFA'nın aldığı kararı 24 saat içinde duyurmaya hazırlandığı kaydedildi.

Estadio do Dragao'da yapılacak finalde 11 bin seyircinin de tribünlere alınacağı bildirildi.

OYUNCULARA MUAFİYET YOK; KARANTİNA

Türkiye, İngiltere tarafından 'kırmızı listeye' alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve futbolseverlerin hükümet tarafından belirlenecek bir otelde 10 gün kalması gerekiyordu. İngiliz hükümeti, bu kuralda bir muafiyet tanınmayacağını UEFA'ya aktardı.

UEFA, bu durumun EURO2020'de de forma giyecek birçok oyuncunun finalde oynayacak olmasından ötürü sıkıntıya girdi.

NİHAT ÖZDEMİR AÇIKLAMIŞTI

Nihat Özdemir: Manchester City ve Chelsea, kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
Böyle kuzu kuzu gelmezler işte iyi olmuş
Buna en iyi cevabı fenerbahçe verecektir.. Gelecek yıl şampiyonlar ligi kupasın Türkiye'ye getirip olimpiyat stadında 29 mayısta tören yapmalı.. İngilizlete en güzel cevap olacak.. Tüm Türkiye Fenerbahçe mizin arkasında olacaktır..
dogru karar helal olsun adamlara

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