Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları tamamlandı, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar belli oldu! Böylelikle play-off turunu geçmesi durumunda Galatasaray'ın olası rakipleri de ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6’ıncı ve son hafta maçları 4 farklı grupta oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı.

Gecenin maçında Borussia Dortmund sahasında PSG'yi konuk etti, dev mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Milan ise Newcastle United deplasmanında 2-1 kazandı. Dortmund lider, PSG ikinci olarak gruptan çıktı. Milan 3. olarak Kupa 2 bileti alırken Newcastle Avrupa'ya veda etti.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında bu gece alınan sonuçlar şöyle:

Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0

Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda): 2-1

Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1

Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya): 1-2

Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3

Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDENLER BELLİ OLDU

Devler Ligi'nin diğer gruplarında da birçok sürpriz sonuca imza atılırken, grubunu üçüncü tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek olan takımlar da belli oldu.

GALATASARAY'IN SON 16'DAKİ OLASI RAKİPLERİ

-GALATASARAY

-RC Lens

-Braga

-Benfica

-Feyenoord

-AC Milan

-Young Boys

-Shakhtar Donetsk

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek bu takımlardan play-off'u geçmeyi başaranlar, Galatasaray'ın da play-off turunu geçmesi durumunda son 16'da eşleşebileceği olası rakipler arasında bulunuyor.

GALATASARAY'IN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

West Ham United / Freiburg (A Grubu)

Marsilya / Brighton (B Grubu)

Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

Sporting Lisbon (D Grubu)

Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

Rennes / Villareal (F Grubu)

Slavia Prag / Roma (G Grubu)

Karabağ / Molde (H Grubu)





