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Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları tamamlandı, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar belli oldu! Böylelikle play-off turunu geçmesi durumunda Galatasaray'ın olası rakipleri de ortaya çıktı

14.12.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları tamamlanırken, gruptan çıkmayı başaran kulüplerin yanı sıra grubunu 3. tamamlayan ve yoluna temsilcimiz Galatasaray gibi UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden takımlar belli oldu. Öte yandan Devler Ligi gruplarını üçüncü olarak tamamlayan kulüpler, temsilcimiz Galatasaray'ın da play-off turunu geçmesi halinde olası rakipleri arasında bulunuyor. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları tamamlandı, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar belli oldu! Böylelikle play-off turunu geçmesi durumunda Galatasaray'ın olası rakipleri de ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6’ıncı ve son hafta maçları 4 farklı grupta oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı.

Gecenin maçında Borussia Dortmund sahasında PSG'yi konuk etti, dev mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Milan ise Newcastle United deplasmanında 2-1 kazandı. Dortmund lider, PSG ikinci olarak gruptan çıktı. Milan 3. olarak Kupa 2 bileti alırken Newcastle Avrupa'ya veda etti.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında bu gece alınan sonuçlar şöyle:

Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0

Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda): 2-1

Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1

Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya): 1-2

Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3

Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDENLER BELLİ OLDU

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Devler Ligi'nin diğer gruplarında da birçok sürpriz sonuca imza atılırken, grubunu üçüncü tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek olan takımlar da belli oldu.

GALATASARAY'IN SON 16'DAKİ OLASI RAKİPLERİ

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-GALATASARAY

-RC Lens

-Braga

-Benfica

-Feyenoord

-AC Milan

-Young Boys

-Shakhtar Donetsk

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek bu takımlardan play-off'u geçmeyi başaranlar, Galatasaray'ın da play-off turunu geçmesi durumunda son 16'da eşleşebileceği olası rakipler arasında bulunuyor.

GALATASARAY'IN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

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West Ham United / Freiburg (A Grubu)

Marsilya / Brighton (B Grubu)

Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

Sporting Lisbon (D Grubu)

Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

Rennes / Villareal (F Grubu)

Slavia Prag / Roma (G Grubu)

Karabağ / Molde (H Grubu)

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