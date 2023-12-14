Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları tamamlandı, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar belli oldu! Böylelikle play-off turunu geçmesi durumunda Galatasaray'ın olası rakipleri de ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6’ıncı ve son hafta maçları 4 farklı grupta oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı.
Gecenin maçında Borussia Dortmund sahasında PSG'yi konuk etti, dev mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Milan ise Newcastle United deplasmanında 2-1 kazandı. Dortmund lider, PSG ikinci olarak gruptan çıktı. Milan 3. olarak Kupa 2 bileti alırken Newcastle Avrupa'ya veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında bu gece alınan sonuçlar şöyle:
Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0
Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda): 2-1
Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1
Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya): 1-2
Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3
Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2
Devler Ligi'nin diğer gruplarında da birçok sürpriz sonuca imza atılırken, grubunu üçüncü tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek olan takımlar da belli oldu.
-GALATASARAY
-RC Lens
-Braga
-Benfica
-Feyenoord
-AC Milan
-Young Boys
-Shakhtar Donetsk
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek bu takımlardan play-off'u geçmeyi başaranlar, Galatasaray'ın da play-off turunu geçmesi durumunda son 16'da eşleşebileceği olası rakipler arasında bulunuyor.
West Ham United / Freiburg (A Grubu)
Marsilya / Brighton (B Grubu)
Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)
Sporting Lisbon (D Grubu)
Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)
Rennes / Villareal (F Grubu)
Slavia Prag / Roma (G Grubu)
Karabağ / Molde (H Grubu)