Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 20 yaşındaki genç oyuncu golü attı, Guardiola kariyerinde ilk kez 6'da 6 yaptı

Şampiyonlar Ligi son maçında Manchester City, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6/6 yaptı.

"AVRUPA'NIN ALTIN ÇOCUĞU"

Manchester City'nin golleri 19. dakikada Micah Hamilton, 62. dakikada Oscar Bobb ve 85. dakikada penaltıdan Kalvin Phillips kaydetti. Kızılyıldız'ın golleri 76. dakikada In-Beom Hwang ve 90+1. dakikada Katai'den geldi.

20 yaşındaki Micah Hamilton'ın attığı gol Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Genç yaşında Guardiola'dan şans alan Micah Hamilton, bu maçı golle süsleyerek çıkışını sürdürdü.

6'DA 6 YAPARAK LİDER ÇIKTILAR

Bu sonuçla grupta 6'da 6 yapan City, 18 puanla gurubu lider tamamladı. Kızılyıldız ise 1 puanla son sırada kaldı.

Micah Hamilton, City formasıyla parlıyor????



pic.twitter.com/jgdDvqIKJC — Mynet Spor (@mynetspor) December 13, 2023







