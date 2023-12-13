SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 20 yaşındaki genç oyuncu golü attı, Guardiola kariyerinde ilk kez 6'da 6 yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 20 yaşındaki genç oyuncu golü attı, Guardiola kariyerinde ilk kez 6'da 6 yaptı

13.12.2023 22:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi son maçında Manchester City, deplasmanda Kızılyıldız'ı 3-2 mağlup ederek G Grubu'nu 6'da 6 ile tamamladı.

Micah Hamilton

Micah Hamilton

İNG İngiltere
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi son maçında Manchester City, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6/6 yaptı.

"AVRUPA'NIN ALTIN ÇOCUĞU"

Screenshot_1

Manchester City'nin golleri 19. dakikada Micah Hamilton, 62. dakikada Oscar Bobb ve 85. dakikada penaltıdan Kalvin Phillips kaydetti. Kızılyıldız'ın golleri 76. dakikada In-Beom Hwang ve 90+1. dakikada Katai'den geldi.

20 yaşındaki Micah Hamilton'ın attığı gol Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Genç yaşında Guardiola'dan şans alan Micah Hamilton, bu maçı golle süsleyerek çıkışını sürdürdü.

6'DA 6 YAPARAK LİDER ÇIKTILAR

Screenshot_2

Bu sonuçla grupta 6'da 6 yapan City, 18 puanla gurubu lider tamamladı. Kızılyıldız ise 1 puanla son sırada kaldı.


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Umut Nayir'in acı günü! Eşi paylaştı...Umut Nayir'in acı günü! Eşi paylaştı...
Rıza Çalımbay'dan kadro dışı açıklaması!Rıza Çalımbay'dan kadro dışı açıklaması!
Ali Koç topu Mehmet Büyükekşi'ye attı!Ali Koç topu Mehmet Büyükekşi'ye attı!
Anahtar Kelimeler:
guardiola manchester city ligi yaşında maçın
En Çok Okunan Haberler
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Savcının odasında pozlar veren kadın avukatın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

Türk hakemlerine transfer teklifi!

Türk hakemlerine transfer teklifi!

Ali Koç topu Mehmet Büyükekşi'ye attı!

Ali Koç topu Mehmet Büyükekşi'ye attı!

''Maçlara biz gelebiliriz''

''Maçlara biz gelebiliriz''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.